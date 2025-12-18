Украина заработала более 100 миллионов долларов на экспорте сливочного масла

Иллюстративное фото

Стало известно, сколько сливочного масла Украина в этом году экспортировала. Речь идет о периоде с января по ноябрь

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

За 11 месяцев 2025 года было экспортировано 14,2 тысяч тонн сливочного масла. Это в 2,1 раза больше, чем за такой же период в прошлом году. В денежном эквиваленте это около 101,9 миллионов долларов.

Больше всего украинского продукта покупали Молдова (30%), Польша (9,8%) и Азербайджан (9,7%).

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).