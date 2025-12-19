20:55  18 декабря
В Киеве в школе произошел взрыв: подросток бросил гранату ради видео
19:02  18 декабря
РФ массово бьет по мостам в Одесской области: какую цель преследует враг
18:15  18 декабря
В Запорожье российский дрон попал в авто полиции
19 декабря 2025, 02:30

Дочь Оли Поляковой впервые привезла зятя-американца в Украину

19 декабря 2025, 02:30
Фото из открытых источников
Старшая дочь Оли Поляковой наконец-то имела возможность приехать домой в гости. С собой она привезла мужа, молодого музыканта Эдена

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Маша Полякова показала первое фото с мужем, сделанное в Украине. Как выяснилось, одной из первой локацией, которую она показала своему любимому американцу, стал обычный продуктовый магазин, и это оказалось для парня уже удивлением.

"Магазины значительно лучше, чем у нас в США. Я ошеломлен", - признался Эден.

Также Маша рассказала, что дома они с мужем уже попробовали борщ. Эдену полюбилось национальное блюдо.

Напомним, что Маша и Эден еще не праздновали свадьбу. Пара просто зарегистрировала брак, но не устраивала традиционную "вечерку" пока. При этом Оля Полякова в интервью признавалась, что она не собирается оплачивать свадьбу старшей дочери. По мнению артистки, если Маша уже вышла замуж, то оплачивать свадьбу должен мужчина или она сама, но не мама.

17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
