Дочь Оли Поляковой впервые привезла зятя-американца в Украину

Фото из открытых источников

Старшая дочь Оли Поляковой наконец-то имела возможность приехать домой в гости. С собой она привезла мужа, молодого музыканта Эдена

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Маша Полякова показала первое фото с мужем, сделанное в Украине. Как выяснилось, одной из первой локацией, которую она показала своему любимому американцу, стал обычный продуктовый магазин, и это оказалось для парня уже удивлением.

"Магазины значительно лучше, чем у нас в США. Я ошеломлен", - признался Эден.

Также Маша рассказала, что дома они с мужем уже попробовали борщ. Эдену полюбилось национальное блюдо.

Напомним, что Маша и Эден еще не праздновали свадьбу. Пара просто зарегистрировала брак, но не устраивала традиционную "вечерку" пока. При этом Оля Полякова в интервью признавалась, что она не собирается оплачивать свадьбу старшей дочери. По мнению артистки, если Маша уже вышла замуж, то оплачивать свадьбу должен мужчина или она сама, но не мама.