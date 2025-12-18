Фото: иллюстративное

Из-за укусов больных бешенством животных в Запорожской области возникают сложности с доступом к вакцинации, что угрожает жизни военных и гражданских

Об этом сообщает Общественное.Запорожье, передает RegioNews.

На Запорожском направлении военнослужащего укусила кошка, больная бешенством, из-за чего его экстренно доставили в Днепр для первой дозы вакцины. Из-за нехватки государственного препарата в некоторых медучреждениях Запорожья и угрозы жизни бойца решение о транспортировке было принято немедленно.

По словам военного врача 108-й бригады ТРО Ивана Кондратенко, в частной клинике Днепра военный получил первую дозу вакцины. Последующие прививки он прошел уже в Запорожье. Медик подчеркнул, что бешенство остается смертельной болезнью, а единственный способ защиты – начать и завершить полный курс иммунизации как можно быстрее.

Как уточнили в Запорожском областном центре контроля и профилактики болезней, полное отсутствие вакцины в регионе не зафиксировано, однако из-за увеличения количества случаев укусов животными с июля 2025 года временно наблюдалась нехватка препарата в некоторых медучреждениях. В настоящее время вакцина имеется во всех учреждениях, оказывающих антирабическую помощь.

Факт инцидента привлек внимание общества после публикации врача в соцсетях. В то же время, случай демонстрирует потребность в своевременной организации доступа к антирабической вакцинации, особенно для людей в зоне боевых действий, где риск контакта с больными животными возрастает.

Ранее сообщалось, на Сумщине с начала года уже подтверждено 10 случаев бешенства у животных – столько же, сколько было зафиксировано за весь прошлый год, что свидетельствует о тревожном росте заболеваемости в регионе.