"Тотальная апатия и провал": нардеп о встрече "Слуг" с Президентом
Встреча депутатов "Слуги народа" с Президентом Владимиром Зеленским вызвала у большинства участников только чувство апатии и раздражения
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.
По его словам, на мероприятие пришло гораздо меньше людей, чем ожидалось – около 100–130 человек, а часть опоздалившихся депутатов даже не пустили в зал. Поэтому пришлось пересаживать присутствующих, чтобы зал выглядел менее пустым, что вызвало раздражение у Президента.
Еще одной проблемой стали вопросы, которые задавали народные избранники. Большинство из них, по словам Железняка, больше подходили правительству, чем главе государства. Лишь немногие вопросы касались войны, переговоров и вызовов.
Что касается резонансной темы "НАБУ и САП", то на встрече прозвучал только один вопрос, на который не было ответа.
В свою очередь, Президент говорил о "внутренних врагах", которые якобы жалуются иностранным партнерам на коррупцию в Украине и расшатывают ситуацию в стране.
Железняк назвал встречу одновременно смешной и грустной и поделился всеми деталями и эмоциями в своем видео.
Напомним, 16 сентября в Офисе Президента состоялась встреча главы государства со "Слугами народа". На встрече было около 150 членов фракции. Зеленский рассказал парламентариям, что если дела на фронте ухудшатся, то "будут трудные решения".