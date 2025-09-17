12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2025, 13:25

"Тотальная апатия и провал": нардеп о встрече "Слуг" с Президентом

17 сентября 2025, 13:25
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

Встреча депутатов "Слуги народа" с Президентом Владимиром Зеленским вызвала у большинства участников только чувство апатии и раздражения

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, на мероприятие пришло гораздо меньше людей, чем ожидалось – около 100–130 человек, а часть опоздалившихся депутатов даже не пустили в зал. Поэтому пришлось пересаживать присутствующих, чтобы зал выглядел менее пустым, что вызвало раздражение у Президента.

Еще одной проблемой стали вопросы, которые задавали народные избранники. Большинство из них, по словам Железняка, больше подходили правительству, чем главе государства. Лишь немногие вопросы касались войны, переговоров и вызовов.

Что касается резонансной темы "НАБУ и САП", то на встрече прозвучал только один вопрос, на который не было ответа.

Читайте также: Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонной площади"

В свою очередь, Президент говорил о "внутренних врагах", которые якобы жалуются иностранным партнерам на коррупцию в Украине и расшатывают ситуацию в стране.

Железняк назвал встречу одновременно смешной и грустной и поделился всеми деталями и эмоциями в своем видео.

Напомним, 16 сентября в Офисе Президента состоялась встреча главы государства со "Слугами народа". На встрече было около 150 членов фракции. Зеленский рассказал парламентариям, что если дела на фронте ухудшатся, то "будут трудные решения".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Зеленский Слуга народа президент депутаты встреча резонансные темы
Верховная Рада приняла закон о военном омбудсмане: что известно
17 сентября 2025, 12:57
Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины почти готовы
16 сентября 2025, 22:59
Телеканал "Рада" возобновил прямую трансляцию заседаний парламента
16 сентября 2025, 11:38
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Трасса Изюм-Славянск под огнем FPV-дронов: РФ блокирует логистику Донбасса
17 сентября 2025, 15:18
В Киевской области авария с участием длинномерного грузового авто парализовала трассу Киев – Чоп: что известно
17 сентября 2025, 15:06
2,4 млн грн "боевых" без боев: в Сумской области будут судить военного чиновника
17 сентября 2025, 14:50
ГБР разоблачило злоупотребление в лесной отрасли: ущерб – более 700 млн грн
17 сентября 2025, 14:35
За хранение боеприпасов жителю Тернопольщины грозит до 7 лет заключения
17 сентября 2025, 14:09
На Харьковщине бешеный пес покусал женщину
17 сентября 2025, 13:55
Синоптик рассказала, в каких областях ожидаются дожди и похолодание
17 сентября 2025, 13:51
Умань готовится к приезду 35 тысяч хасидов: уже прибыло 8 тысяч
17 сентября 2025, 13:40
В Днепропетровской области парень едва не забил прохожего до смерти
17 сентября 2025, 13:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »