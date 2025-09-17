"Тотальная апатия и провал": нардеп о встрече "Слуг" с Президентом

Фото: Офис Президента

Встреча депутатов "Слуги народа" с Президентом Владимиром Зеленским вызвала у большинства участников только чувство апатии и раздражения

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, на мероприятие пришло гораздо меньше людей, чем ожидалось – около 100–130 человек, а часть опоздалившихся депутатов даже не пустили в зал. Поэтому пришлось пересаживать присутствующих, чтобы зал выглядел менее пустым, что вызвало раздражение у Президента.

Еще одной проблемой стали вопросы, которые задавали народные избранники. Большинство из них, по словам Железняка, больше подходили правительству, чем главе государства. Лишь немногие вопросы касались войны, переговоров и вызовов.

Что касается резонансной темы "НАБУ и САП", то на встрече прозвучал только один вопрос, на который не было ответа.

В свою очередь, Президент говорил о "внутренних врагах", которые якобы жалуются иностранным партнерам на коррупцию в Украине и расшатывают ситуацию в стране.

Железняк назвал встречу одновременно смешной и грустной и поделился всеми деталями и эмоциями в своем видео.

Напомним, 16 сентября в Офисе Президента состоялась встреча главы государства со "Слугами народа". На встрече было около 150 членов фракции. Зеленский рассказал парламентариям, что если дела на фронте ухудшатся, то "будут трудные решения".