Украина может остаться без замороженных активов РФ

Лидеры ЕС не смогли сегодня договориться о передаче замороженных активов РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным издания, после первого дня саммита в Брюсселе лидеры ЕС не смогли добиться соглашения по финансированию Украины за счет замороженных российских активов.

В итоговом коммюнике, опубликованном вечером 18 декабря, этот вопрос отсутствует.

Документ начинается с раздела II, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, тогда как глава I, где планировалось рассмотреть финансирование Украины на 2026-2027 годы, пропущен.

Обсуждение вопроса о выделении кредита Украине продлится 19 декабря.

Как сообщалось, Ирландия предоставит Украине 125 млн евро в поддержку обороны и энергетики. К слову, Ирландия уже передала Украине радиолокационные системы для усиления противовоздушной обороны в феврале 2025 года.