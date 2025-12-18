20:55  18 декабря
18 декабря 2025, 23:10

Украина может остаться без замороженных активов РФ

18 декабря 2025, 23:10
иллюстративное фото: из открытых источников
Лидеры ЕС не смогли сегодня договориться о передаче замороженных активов РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным издания, после первого дня саммита в Брюсселе лидеры ЕС не смогли добиться соглашения по финансированию Украины за счет замороженных российских активов.

В итоговом коммюнике, опубликованном вечером 18 декабря, этот вопрос отсутствует.

Документ начинается с раздела II, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, тогда как глава I, где планировалось рассмотреть финансирование Украины на 2026-2027 годы, пропущен.

Обсуждение вопроса о выделении кредита Украине продлится 19 декабря.

Как сообщалось, Ирландия предоставит Украине 125 млн евро в поддержку обороны и энергетики. К слову, Ирландия уже передала Украине радиолокационные системы для усиления противовоздушной обороны в феврале 2025 года.

17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
