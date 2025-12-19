"Я даже не знал, как жить дальше": певец Виталий Козловский признался, как на самом деле начался роман с его пиарницей

Фото из открытых источников

В 2023 году артист тайно женился, а потом стало известно, что он стал отцом. Теперь он рассказал, как у него и его пиарщицы Юлии Бакуменко начался роман

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Виталия Козловского, тогда у него был такой момент в жизни, что он не знал, как жить дальше. Поэтому он предложил своей пиарщице Юлии улететь в Таиланд, чтобы отвлечься. Она согласилась, а впоследствии эта поездка стала началом их романа.

"Я был разбит наголову в душе. Я даже не знал, как жить дальше. Вот такой вот был у меня период в жизни. И просто в одно мгновение, сидя на кухне, я говорю: "А полетели в Таиланд после Нового года через неделю". Мы за две недели купили билеты и полетели в Таиланд на неделю. Все началось с той поездки", - говорит артист.

Певец рассказал, что они летели в Таиланд как друзья, но когда возвращались – уже понимали, что теперь это нечто большее.

Напомним, ранее Виталий Козловский признавался, что имел проблемы с зависимостями. В то же время, артист отмечал, что сейчас в его жизни нет алкоголя.