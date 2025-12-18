В Киеве в школе произошел взрыв: подросток бросил гранату ради видео
В одной из школ Киева произошел взрыв. Оказалось, причастен был школьник
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Инцидент произошел в Соломенском районе. Как оказалось, старшеклассник ради развлечения и снятия видео бросил страйкбольную гранату. Впоследствии граната сдетонировала, произошел взрыв.
К счастью, никто не пострадал. Правоохранители общаются с родителями школьника.
Напомним, ранее в Полтавской области мужчина взорвал боеприпас возле авто. В результате взрыва пострадали две женщины.
