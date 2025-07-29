ТОП-10 громких дел НАБУ и САП: миллионные взятки, приговоры и скандалы
НАБУ и САП обнародовали подборку самых резонансных дел, которые расследуются, слушаются в суде или уже завершены обвинительными приговорами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу НАБУ.
В перечне дела топчиновников, судей, депутатов и коррупционных схем на сотни миллионов гривен.
Среди них:
- Вице-премьер-министр Украины — первое в истории разоблачение должностного лица такого уровня. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и взятке. Следствие продолжается.
- Глава АМКУ — дело о незаконном обогащении более чем на 72 млн грн. Дело уже передано в суд.
- Эксзамглавы ОП — подозрение во взяточничестве, отмывании средств, обогащении. Следствие завершено.
- Председатель Верховного Суда разоблачен на взятке $2,7 млн. Дело рассматривает суд.
- Министр агрополитики возглавлял схему завладения государственной землей более чем на 290 млн грн. Следствие завершено.
- "Яйца Минобороны" - дело о хищении на закупках продовольствия для ВСУ. Продолжается расследование. Недавно ВАКС избрал меру пресечения владелицы компаний-поставщиков
- Операция "Чистый город" - земельная коррупция в Киеве, высокие должностные лица и депутаты. Ущерб – миллионы.
- Нардеп-взяточник – 85 тыс. дол. за "помощь" с арендой земли. Приговорен к 7 годам.
- Нардеп с криптовалютной взяткой пытался подкупить чиновника. Получил 8 лет, был в розыске.
- Судья-взяточник – 150 тыс. дол. США. Приговорен к 8 годам и 6 месяцам.
Всего в производстве антикоррупционных органов находится более 1300 уголовных дел. У многих уже есть реальные приговоры и возвращенные государству средства.
Скандал вокруг НАБУ и САП
22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины. Зеленский все равно подписал документ 22 июля.
Уже 23 июля протесты в стране продолжились. Украинцы в Чехии также присоединились к Киеву и другим городам.
Президент заявил, что власть услышала мнение людей. Поэтому в ближайшее время будет внесен новый законопроект. В НАБУ впоследствии прокомментировали это заявление и отметили, что приветствуют эту инициативу президента.
24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной Радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза. Верховная Рада рассмотрит его 31 июля.
Европейский Союз на прошлой неделе по дипломатическим каналам передал Киеву официальное предупреждение о последствиях в случае, если Верховная Рада не примет законопроекты, полностью восстанавливающие независимость НАБУ и САП.
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