ТОП-10 громких дел НАБУ и САП: миллионные взятки, приговоры и скандалы

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НАБУ и САП обнародовали подборку самых резонансных дел, которые расследуются, слушаются в суде или уже завершены обвинительными приговорами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

В перечне дела топчиновников, судей, депутатов и коррупционных схем на сотни миллионов гривен.

Среди них:

Вице-премьер-министр Украины — первое в истории разоблачение должностного лица такого уровня. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и взятке. Следствие продолжается.

Глава АМКУ — дело о незаконном обогащении более чем на 72 млн грн. Дело уже передано в суд.

Эксзамглавы ОП — подозрение во взяточничестве, отмывании средств, обогащении. Следствие завершено.

Председатель Верховного Суда разоблачен на взятке $2,7 млн. Дело рассматривает суд.

Министр агрополитики возглавлял схему завладения государственной землей более чем на 290 млн грн. Следствие завершено.

"Яйца Минобороны" - дело о хищении на закупках продовольствия для ВСУ. Продолжается расследование. Недавно ВАКС избрал меру пресечения владелицы компаний-поставщиков

Операция "Чистый город" - земельная коррупция в Киеве, высокие должностные лица и депутаты. Ущерб – миллионы.

Нардеп-взяточник – 85 тыс. дол. за "помощь" с арендой земли. Приговорен к 7 годам.

Нардеп с криптовалютной взяткой пытался подкупить чиновника. Получил 8 лет, был в розыске.

Судья-взяточник – 150 тыс. дол. США. Приговорен к 8 годам и 6 месяцам.

Всего в производстве антикоррупционных органов находится более 1300 уголовных дел. У многих уже есть реальные приговоры и возвращенные государству средства.

Скандал вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины. Зеленский все равно подписал документ 22 июля.

Уже 23 июля протесты в стране продолжились. Украинцы в Чехии также присоединились к Киеву и другим городам.

Президент заявил, что власть услышала мнение людей. Поэтому в ближайшее время будет внесен новый законопроект. В НАБУ впоследствии прокомментировали это заявление и отметили, что приветствуют эту инициативу президента.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной Радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза. Верховная Рада рассмотрит его 31 июля.

Европейский Союз на прошлой неделе по дипломатическим каналам передал Киеву официальное предупреждение о последствиях в случае, если Верховная Рада не примет законопроекты, полностью восстанавливающие независимость НАБУ и САП.

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