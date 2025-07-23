06:40  23 июля
В Черновцах в водоеме обнаружили тело женщины
04:20  23 июля
Певица Анна Тринчер рассказала, как ее шантажировали интимным видео
02:55  23 июля
Бригада "Гарт" атаковала позиции россиян под Волчанском
UA | RU
UA | RU
23 июля 2025, 07:19

Зеленский подписал закон, изменяющий подчинение НАБУ и САП

23 июля 2025, 07:19
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

На сайте Верховной Рады 22 июля появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы — НАБУ и САП — генеральному прокурору

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Сначала упоминание о подписании исчезало с портала Рады, однако позже снова появилось — сейчас официально отмечено, что глава государства подписал документ.

Почти одновременно текст закона опубликован в газете ВР "Голос Украины". Закон о полномочиях ОГП по делам НАБУ и САП вступил в силу.

Теперь генеральный прокурор получит следующие полномочия:

  • передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • истребовать материалы любых дел и передавать их другим прокурорам;
  • предоставлять НАБУ письменные обязательные для выполнения указания;
  • передоверять уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.

Реакция парламентариев

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что оппоненты закона планируют обратиться в Конституционный суд с представлением о его отмене. Для этого необходимо собрать подписи, по меньшей мере, 45 народных депутатов.

Ситуация вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Соответствующее решение приняли 263 депутата. Основную поддержку обеспечили фракции "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Батькивщина".

Критики закона отмечают, что документ позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.

Ранее в НАБУ и САП заявляли , что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. Главы ведомств просили президента ветировать закон.

Кроме того, Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу последних событий вокруг украинских антикоррупционных органов. Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка заявил, что " обязательства перед ЕС будут выполнены в полной мере".

Накануне украинцы в разных городах стали выходить на митинги против скандального законопроекта. В частности, на акции вышли жители Киева, Одессы, Львова, Днепра.

Читайте также: ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ САП закон Зеленский Владимир полномочия Офис генпрокурора скандал митинг
В Луцке проходит акция протеста против резонансных законов о НАБУ и САП
22 июля 2025, 21:30
"Деньги не любят тишину": украинцы в разных городах выходят на митинги против скандального законопроекта о НАБУ и САП
22 июля 2025, 21:20
Зеленский еще ни разу не подписывал законы так быстро, как о НАБУ и САП, – нардепка Клименко
22 июля 2025, 19:01
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Никто никого не ликвидировал: Малюк и Кравченко объяснили, что будет с НАБУ и САП
23 июля 2025, 07:55
Враг ударил по рынку на Харьковщине: пострадала женщина
23 июля 2025, 07:51
В Украине разбился Mirage-2000 – пилот спасся: что известно
23 июля 2025, 07:36
На Киевщине на строительстве нашли противотанковый гранатомет
23 июля 2025, 07:10
В Черновцах в водоеме обнаружили тело женщины
23 июля 2025, 06:40
Разведчики показали, как роботы ГУР уничтожают россиян возле Торецка и Покровска
23 июля 2025, 06:10
На Киевщине 74-летняя водительница мопеда влетела в мотоцикл: пенсионерку госпитализировали
23 июля 2025, 05:40
Под Харьковом в пожаре погибла женщина
23 июля 2025, 05:05
В Украине подорожал популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм
23 июля 2025, 04:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »