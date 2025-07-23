Зеленский подписал закон, изменяющий подчинение НАБУ и САП

фото: Офис Президента

На сайте Верховной Рады 22 июля появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы — НАБУ и САП — генеральному прокурору

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Сначала упоминание о подписании исчезало с портала Рады, однако позже снова появилось — сейчас официально отмечено, что глава государства подписал документ.

Почти одновременно текст закона опубликован в газете ВР "Голос Украины". Закон о полномочиях ОГП по делам НАБУ и САП вступил в силу.

Теперь генеральный прокурор получит следующие полномочия:

передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

истребовать материалы любых дел и передавать их другим прокурорам;

предоставлять НАБУ письменные обязательные для выполнения указания;

передоверять уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.

Реакция парламентариев

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что оппоненты закона планируют обратиться в Конституционный суд с представлением о его отмене. Для этого необходимо собрать подписи, по меньшей мере, 45 народных депутатов.

Ситуация вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Соответствующее решение приняли 263 депутата. Основную поддержку обеспечили фракции "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Батькивщина".

Критики закона отмечают, что документ позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.

Ранее в НАБУ и САП заявляли , что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. Главы ведомств просили президента ветировать закон.

Кроме того, Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу последних событий вокруг украинских антикоррупционных органов. Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка заявил, что " обязательства перед ЕС будут выполнены в полной мере".

Накануне украинцы в разных городах стали выходить на митинги против скандального законопроекта. В частности, на акции вышли жители Киева, Одессы, Львова, Днепра.

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