Фото: УП

Во второй день протестов в столице собрались сотни людей. Все они выражают несогласие со скандальным законопроектом по НАБУ и САП

Такие кадры публикуют в соцсетях, передает RegioNews.

Судя по фотографиям, публикуемым в соцсетях, в Киеве на протесте против ограничивающего НАБУ скандального законопроекта собрались сотни человек. Можно увидеть, как улицы переполнены людьми с плакатами.

По словам депутата Ярослава Железняка, среди участников акции протеста было много молодежи.

Следует отметить, что митинги также проводились в Днепре, Харькове, Львове, Тернополе, Одессе и многих других городах Украины.

Фото: ГПК

Напомним, украинцы во многих городах уже второй день протестуют против закона, ограничивающего работу НАБУ и САП. Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля заявил, что власти видят реакцию общества. Он также отметил, что будет представлен новый законопроект.