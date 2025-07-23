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23 июля 2025, 22:45

Люди заполнили улицы: в Киеве на протесты собрались сотни людей

23 июля 2025, 22:45
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Фото: УП
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Во второй день протестов в столице собрались сотни людей. Все они выражают несогласие со скандальным законопроектом по НАБУ и САП

Такие кадры публикуют в соцсетях, передает RegioNews.

Судя по фотографиям, публикуемым в соцсетях, в Киеве на протесте против ограничивающего НАБУ скандального законопроекта собрались сотни человек. Можно увидеть, как улицы переполнены людьми с плакатами.

По словам депутата Ярослава Железняка, среди участников акции протеста было много молодежи.

Следует отметить, что митинги также проводились в Днепре, Харькове, Львове, Тернополе, Одессе и многих других городах Украины.

Фото: ГПК

Напомним, украинцы во многих городах уже второй день протестуют против закона, ограничивающего работу НАБУ и САП. Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля заявил, что власти видят реакцию общества. Он также отметил, что будет представлен новый законопроект.

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