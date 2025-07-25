Офис Президента потребовал от силовиков "уничтожить влияние НАБУ и САП"

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Руководителям подконтрольных Офису президента силовых структур дали указание сделать все возможное, чтобы "уничтожить влияние" НАБУ и САП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Отмечается, что дело вице-премьера-министра национального единства Чернышева стало переломным моментом – оно продемонстрировало, насколько бессильна может оказаться властная вертикаль, когда детективы НАБУ и прокуроры САП дотягиваются до одного из представителей этой же вертикали.

По информации собеседников Украинской правды в правоохранительных органах, во время скандала вокруг дела Чернышева в ОП состоялось несколько совещаний с участием руководителей подконтрольных властям силовых структур.

Напомним, в начале июля при подозреваемом в коррупции вице-премьере Чернышеве внесли 120 млн грн залога.