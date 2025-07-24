Фото: Радио свобода

Украинцы за границей тоже следят за событиями в Украине. В этот раз наши граждане в Чехии отправились под посольство с плакатами

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

В Праге под украинским посольством 23 июля собралось около 200 человек на митинг против законопроекта, ограничивающего НАБУ и САП. Пока в украинских городах люди выходили на протесты, украинцы в Чехии тоже присоединились к акции. Они пришли с плакатами: "С коррупцией нужно воевать, а не покрывать", "Вето на закон", "У вас мощность посыпалась".

По мнению организаторов, такое решение властей может повлиять на желание западных стран помогать Украине. Они добавили, что никто и ничто не может изменить путь украинцев в Европейский Союз.

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Напомним, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. Уже в тот же день в разных городах люди стали выходить на акции протеста. Зеленский в тот же день подписал документ.

Уже 23 июля, когда протесты в стране продолжились, президент заявил, что власть услышала мнение людей. Поэтому в ближайшее время будет внесен новый законопроект. В НАБУ впоследствии прокомментировали это заявление и отметили, что приветствуют эту инициативу президента.