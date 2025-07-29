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29 липня 2025, 13:02

ТОП-10 гучних справ НАБУ і САП: мільйонні хабарі, вироки та скандали

29 липня 2025, 13:02
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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НАБУ та САП оприлюднили добірку найрезонансніших справ, які наразі розслідуються, слухаються в суді або вже завершені обвинувальними вироками

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу НАБУ.

У переліку — справи топчиновників, суддів, депутатів та корупційних схем на сотні мільйонів гривень.

Серед них:

  • Віцепрем'єр-міністр України — перше в історії викриття посадовця такого рівня. Йому закидають зловживання службовим становищем і хабар. Слідство триває.
  • Голова АМКУ — справа про незаконне збагачення на понад 72 млн грн. Справу вже передано до суду.
  • Ексзаступник голови ОП — підозра в хабарництві, відмиванні коштів, збагаченні. Слідство завершено.
  • Голова Верховного Суду — викритий на хабарі $2,7 млн. Справу розглядає суд.
  • Міністр агрополітики — очолював схему заволодіння державною землею на понад 290 млн грн. Слідство завершено.
  • "Яйця Міноборони" — справа про розкрадання на закупівлях харчів для ЗСУ. Триває розслідування. Нещодавно ВАКС обрав запобіжний захід власниці компаній-постачальниць
  • Операція "Чисте місто" — земельна корупція в Києві, високі посадовці й депутати. Збитки — мільйони.
  • Нардеп-хабарник — 85 тис. дол. за "допомогу" з орендою землі. Засуджений до 7 років.
  • Нардеп із криптовалютним хабарем — намагався підкупити посадовця. Отримав 8 років, був у розшуку.
  • Суддя-хабарник — 150 тис. дол. США. Засуджений до 8 років і 6 місяців.

Загалом у провадженні антикорупційних органів перебуває понад 1300 кримінальних справ. У багатьох із них вже є реальні вироки та повернені державі кошти.

Скандал довкола НАБУ і САП

22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.

Уже 23 липня протести в країні продовжились. Українці в Чехії також доєднались до Києва та інших міст.

Президент заявив, що влада почула думку людей. Тому найближчим часом буде внесено новий законопроєкт. У НАБУ згодом прокоментували цю заяву і зазначили, що вітають цю ініціативу президента.

24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Верховна Рада розгляне його 31 липня.

Європейський Союз минулого тижня дипломатичними каналами передав Києву офіційне попередження щодо наслідків у разі, якщо Верховна Рада не ухвалить законопроєкти, що повністю відновлюють незалежність НАБУ та САП.

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