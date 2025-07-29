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29 июля 2025, 11:31

ЕС предупредил: без восстановления независимости НАБУ и САП – финансирование прекратят

29 июля 2025, 11:31
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Европейский Союз по дипломатическим каналам передал Киеву официальное предупреждение о последствиях в случае, если Верховная Рада не примет законопроекты, полностью восстанавливающие независимость НАБУ и САП

Об этом пишет Европейская правда, передает RegioNews.

По информации нескольких источников в правительстве и парламенте, а также подтвержденной в структурах ЕС, представители Брюсселя готовятся к сценарию, при котором депутаты во время голосования 31 июля не поддержат ни один из документов или внесут правки, которые сделают восстановление антикоррупционных органов неполным.

В частности, 24 июля через дипломатические каналы правительства Украины было доложено о приостановлении всей финансовой помощи со стороны ЕС до исправления ситуации.

"Все поставили на паузу к исправлению ситуации", - отметил один из собеседников.

Пожелавший остаться анонимным представитель Евросоюза подтвердил, что в случае отсутствия принятия закона финансирования по программе ERA, предусматривающей кредиты за счет доходов от замороженных российских активов, прекратится. Также остановится поддержка со стороны ЕБРР и ЕИБ.

В то же время, по информации, программа Ukraine Facility, оказывающая макрофинансовую помощь, пока не подпадает под замораживание. Однако из-за срыва реформ уже сокращен четвертый транш, и дальнейшие выплаты могут быть уменьшены в случае дальнейшей задержки с реформированием.

Кроме того, в ЕС поднимают вопросы других реформ, в частности назначения руководителя Бюро экономической безопасности по результатам конкурса.

В Брюсселе отмечают, что Украина должна осознавать риски, связанные с произошедшим на прошлой неделе откатом антикоррупционных реформ.

Напомним, ранее Украинский Совет Бизнеса, в состав которого входит 124 бизнес-ассоциации, обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому. Бизнес призывает главу государства защитить независимость антикоррупционных органов – НАБУ и САП.

Что известно о скандале вокруг антикоррупционных органов

22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины. Зеленский все равно подписал документ 22 июля.

Уже 23 июля протесты в стране продолжились. Украинцы в Чехии также присоединились к Киеву и другим городам.

Президент заявил , что власть услышала мнение людей. Поэтому в ближайшее время будет внесен новый законопроект. В НАБУ впоследствии прокомментировали это заявление и отметили, что приветствуют эту инициативу президента.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной Радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза. Его ВР рассмотрит 31 июля.

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