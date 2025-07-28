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28 июля 2025, 10:33

Антикоррупционная реформа под ударом: бизнес просит Зеленского вмешаться

28 июля 2025, 10:33
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фото: прессслужба Верховной Рады
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Украинский Совет Бизнеса (УСБ), в состав которого входит 124 бизнес-ассоциации, объединяющие более 27 тысяч предприятий из разных отраслей экономики, обратился с открытым письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение УСБ.

Бизнес призывает главу государства защитить независимость антикоррупционных органов – НАБУ и САП – после принятия Закона №4555-ІХ (законопроект №12414), который, по мнению УСБ, угрожает уничтожением ключевых достижений антикоррупционной реформы.

"Ослабление антикоррупционных институтов чревато экономической стабильностью и репутацией Украины как надежного партнера", — говорится в обращении.

В Раде подчеркнули, что закон противоречит обязательствам Украины перед Европейским Союзом и нарушает принципы верховенства права и независимости антикоррупционных органов. В частности, закон, по оценке бизнеса, не отвечает требованиям Директивы ЕС 2017/1371 и Регламента ЕС 2020/2092, требующим эффективного и независимого преследования коррупционных преступлений, особенно связанных со средствами ЕС.

"Это создает риск замораживания макрофинансовой помощи, замедления переговоров о вступлении в ЕС и потери доверия со стороны международных партнеров и доноров", - предупреждают представители УСБ.

Бизнес-сообщество призывает Президента инициировать срочный пересмотр Закона №4555-ІХ с целью восстановления реальной независимости НАБУ и САП. А также обеспечить надлежащую реализацию реформы Бюро экономической безопасности согласно требованиям Закона №3840-ІХ.

Скандал вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины. Зеленский все равно подписал документ 22 июля.

Уже 23 июля протесты в стране продолжились. Украинцы в Чехии также присоединились к Киеву и другим городам.

Президент заявил, что власть услышала мнение людей. Поэтому в ближайшее время будет внесен новый законопроект. В НАБУ впоследствии прокомментировали это заявление и отметили, что приветствуют эту инициативу президента.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза. Его ВР рассмотрит 31 июля.

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