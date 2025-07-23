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Президент Украины пообещал новый законопроект после того, как украинцы начали протесты. В НАБУ прокомментировали ситуацию

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что НАБУ и САП "приветствуют инициативу Президента по подготовке законопроекта, направленного на укрепление системы правопорядка, обеспечение независимости антикоррупционных институций". В ведомствах готовы принять участие в обсуждении и подготовке нового законодательного решения.

"Мы убеждены, что сохранение независимости детективов и прокуроров, а также обеспечение принципа неотвратимости наказания, отражаемого законными приговорами суда, являются ключевыми условиями для эффективного расследования коррупционных преступлений и выполнения международных обязательств Украины", - говорится в сообщении.

Также добавляют, что НАБУ и САП сохраняют призыв к международным партнерам продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Напомним, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. Уже в тот же день в разных городах люди стали выходить на акции протеста. Зеленский в тот же день подписал документ.

Уже 23 июля Владимир Зеленский записал обращение. Он заявил, что услышал, что говорят люди на улицах и в соцсетях. Президент пообещал представить новый законопроект о НАБУ и САП.