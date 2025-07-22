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22 июля 2025, 21:20

"Деньги не любят тишину": украинцы в разных городах выходят на митинги против скандального законопроекта о НАБУ и САП

22 июля 2025, 21:20
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Фото: Громадське
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Украинцы митингуют против решения Верховной Рады по законопроекту, ограничивающему НАБУ и САП. Люди собрались в Днепре, Одессе, Киеве и Львове

Об этом сообщает "Громадське", передает RegioNews.

В центре Киева люди вышли на акцию против законопроекта, ограничивающего независимость антикоррупционных органов. На плакатах можно увидеть, в частности, такие лозунги: "Деньги не любят тишину", "Народный гнев страшнее НАБУ и САП".

Позже собрались на митинги также в других городах. СМИ публикуют фото из Львова и Днепра. Жители Львова собрались у памятника Тарасу Шевченко. Соорганизатор акции Юстина Моисеев рассказала, что сначала на акцию зарегистрировалось 30 человек, но впоследствии количество участников возросло: надеются собрать до сотни.

Также на подобную акцию собрались жители Одессы. По словам журналистов "Общественного", там президента призывают не подписывать скандальный занопроект.

Напомним, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. По словам депутата Ярослава Железняка, это фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Критики закона отмечают, что документ позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.

Ранее в НАБУ и САП заявляли, что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. При этом ранее СБУ без официального предупреждения приходила в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

В ведомствах заявляли, что обыски могут сорвать расследование коррупционных дел.

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