Зеленский предлагает усилить полномочия НАБУ и САП

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду закон, усиливающий полномочия НАБУ и САП

Как передает RegioNews, соответствующий документ был опубликован на сайте парламента 24 июля.

Этот законопроект является ответом на принятие Верховной Радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза. Также он стал причиной массовых протестов в ряде городов Украины.

Как сообщалось, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. По словам депутата Ярослава Железняка, это фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Ранее в НАБУ и САП заявляли , что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. При этом ранее СБУ без официального предупреждения приходила в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

В ведомствах заявляли, что обыски могут сорвать расследование коррупционных дел.