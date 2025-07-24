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24 июля 2025, 18:55

Зеленский предлагает усилить полномочия НАБУ и САП

24 июля 2025, 18:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду закон, усиливающий полномочия НАБУ и САП

Как передает RegioNews, соответствующий документ был опубликован на сайте парламента 24 июля.

Этот законопроект является ответом на принятие Верховной Радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза. Также он стал причиной массовых протестов в ряде городов Украины.

Как сообщалось, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. По словам депутата Ярослава Железняка, это фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Ранее в НАБУ и САП заявляли , что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. При этом ранее СБУ без официального предупреждения приходила в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

В ведомствах заявляли, что обыски могут сорвать расследование коррупционных дел.

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