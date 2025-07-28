Фото: Минобороны

В Высшем антикоррупционном суде было принято новое решение по делу о коррупционной схеме в Минобороны. Владелец компаний-поставщиков могут отправить под стражу

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

28 июля следователь судья ВАКС избрал владелицы двух компаний – поставщиков продуктов питания для Вооруженных Сил Украины меру пресечения в виде содержания под стражей.

"После задержания подозреваемой и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорят в САП.

По данным Экономической правды, речь идет о Татьяне Глиняной.

Напомним, что в течение 2022-2023 годов Министерство обороны обеспечивало военные продукты путем закупки. Это происходило так: закупали комплект продуктов согласно каталогу с 409 наименованиями. Однако цены были завышены на наиболее востребованные продукты и занижены на менее востребованные.

Особо вызвала бурную реакцию общества цена на яйца: их закупали по 17 гривен за штуку.

В результате схемы в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщики незаконно получили более 733 миллионов гривен из бюджета.

Также напомним, что в июле СМИ сообщали об обысках у бывшего министра обороны Александра Резникова. Однако неизвестно точно, фигурирует ли он в этом деле.

Напомним, что Резников ушел с поста в 2023 году. В него уволились министр обороны Вячеслав Шаповалов, а также Богдан Хмельницкий, занимавший должность директора департамента закупок Министерства обороны.