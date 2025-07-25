Рада рассмотрит законопроект Зеленского по НАБУ и САП 31 июля, — Стефанчук

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Об этом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"При рассмотрении этого законопроекта буду предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание", — заявил Руслан Стефанчук.

Он анонсировал, что, кроме того, парламент рассмотрит и "другие важные законодательные инициативы".

Скандал вокруг НАБУ и САП

Напомним, 22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины. Зеленский все равно подписал документ 22 июля.

Уже 23 июля протесты в стране продолжились. Украинцы в Чехии также присоединились к Киеву и другим городам.

Президент заявил, что власть услышала мнение людей. Поэтому в ближайшее время будет внесен новый законопроект. В НАБУ впоследствии прокомментировали это заявление и отметили, что приветствуют эту инициативу президента.

Уже 24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза.