Рада рассмотрит законопроект Зеленского по НАБУ и САП 31 июля, — Стефанчук
Верховная Рада Украины рассмотрит неотложный президентский законопроект Владимира Зеленского относительно Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры 31 июля
Об этом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
"При рассмотрении этого законопроекта буду предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание", — заявил Руслан Стефанчук.
Он анонсировал, что, кроме того, парламент рассмотрит и "другие важные законодательные инициативы".
Скандал вокруг НАБУ и САП
Напомним, 22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. В тот же день люди начали выходить на акции протеста в разных городах Украины. Зеленский все равно подписал документ 22 июля.
Уже 23 июля протесты в стране продолжились. Украинцы в Чехии также присоединились к Киеву и другим городам.
Президент заявил, что власть услышала мнение людей. Поэтому в ближайшее время будет внесен новый законопроект. В НАБУ впоследствии прокомментировали это заявление и отметили, что приветствуют эту инициативу президента.
Уже 24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза.
Также 24 июля в Киеве и других городах продолжились митинги за вето на скандальный законопроект.