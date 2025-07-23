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23 июля 2025, 18:19

НАБУ завершило расследование в отношении председателя АМКУ Павла Кириленко

23 июля 2025, 18:19
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фото: Павел Кириленко/АМКУ
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Дело главы АМКУ Павла Кириленко по поводу недекларирования недвижимости и авто передали на финальный этап рассмотрения

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Следователи НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу, по которому фигурирует действующий руководитель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко. Его подозревают в предоставлении недостоверной информации в электронной декларации за 2024 год. Речь идет о по меньшей мере 20 объектах недвижимости и автомобиле BMW X3, которые, по данным следствия, записаны на родственников его жены.

Среди незадекларированного имущества - шесть квартир в Киеве и Ужгороде, жилой дом площадью более 220 квадратных метров в пригороде столицы, два гаража, шесть паркомест, три нежилых помещения общей площадью около 190 квадратных метров, а также упомянутый автомобиль премиумкласса. Правоохранители считают, что имущество было приобретено в те времена, когда Кириленко возглавлял Донецкую областную государственную администрацию. Официальные доходы его семьи, как указывают в НАБУ, не соответствовали стоимости задекларированных активов.

В рамках этого же дела под подозрение попала и супруга должностного лица. Ей инкриминируют пособничество в незаконном обогащении. В ходе судебного заседания она заявила, что не понимает сути обвинений. Начальный размер залога для нее составил 9 миллионов гривен, однако позже суд снизил эту сумму до 242 тысяч.

Сам Кириленко ранее уже предстал перед судом по делу о незаконном обогащении на 72 миллиона гривен. В ответ он заявил, что источник состояния - "семейный капитал", полученный в 1990-х годах после продажи акций завода "Стирол" бабушкой его будущей жены.

Напомним, НАБУ и САП завершило расследование в отношении председателя АМКУ: не задекларировал имущество.

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