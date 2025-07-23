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Владимир Зеленский провел совещания со стражами порядка, чтобы услышать аргументы каждого. И они все сказали то, что давно накапливалось

Об этом сообщил президент в своем обращении, передает RegioNews.

По словам Зеленского, СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ДБР, Генеральный прокурор Украины встретились с ним, и даже сказали друг другу то, что давно накапливалось. Президент подчеркнул, что он ценит "договоренность о командной работе и о мерах, которые могут реально дать ощущение неотвратимости наказания, а значит, справедливости в Украине".

Также он добавил, что все услышали, что говорит народ в соцсетях, на улицах. По словам Зеленского, это было не зря, все беспокойства проанализировали, как и то, что нужно изменить.

"Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы для независимости антикоррупционных институций будут. И очень жду от нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства", – сказал президент.

Он также добавил, что сейчас главнее - это не потерять единство страны, закончить войну, "остановить это российское зло и обеспечить Украине достойный мир, и именно так, как все мы это видим — полноправной частью Европы".

Напомним, что 22 июля депутаты Верховной Рады поддержали законопроект, ограничивающий работу НАБУ и САП. После этого представитель Еврокомиссии Мерсье выражал обеспокоенность, отмечая, что НАБУ и САП играют ключевую роль в борьбе с коррупцией и должны поддерживать доверие общества.

Впоследствии украинцы начали массово выходить на митинги, призывая президента Украины не подписывать документ. Однако впоследствии стало известно, что Владимир Зеленский все же подписал скандальный законопроект.