Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, законопроекта, который все, кроме причастных к голосованию, назвали "уничтожением независимости НАБУ и САП". Люди вышли на площади своих городов, прежде всего – в Киеве, на площадь у театра им. Франко. Почему сейчас, что будет дальше – и удастся ли на этот раз обойтись без политиков?

Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, законопроекта, который все, кроме причастных к голосованию, назвали "уничтожением независимости НАБУ и САП". Люди вышли на площади своих городов, прежде всего – в Киеве, на площадь у театра им. Франко. Почему сейчас, что будет дальше – и удастся ли на этот раз обойтись без политиков?

фото: 0372.ua

Соглашение уже не работает

Три года полномасштабной войны в Украине функционировало фактическое, неписаное соглашение между властью и народом. Общество закрывало глаза на те или иные промахи и ошибки власти, власти не разрушали подвал существования государства. Соглашение, будем говорить прямо, неравноценно – потому что власть фактически не создавала ничего в плюс (речь не о войне, а именно о политической деятельности), а только не добавляла минусов. Но в ситуации, до которой довели Украину выборы и война, было не до того, чтобы выбирать из вариантов лучше – чтобы было не хуже.

22 июля 2025 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №12414

Но в июле 2025 года соглашение декларативным образом перестало функционировать. Совершенно очевидной причиной являются действия властей, которые в классическом мошенническом формате протянули нужный для себя законопроект о подчинении двух независимых антикоррупционных структур – Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры – генеральному прокурору. Который, кстати, признался, что получил об этом информацию из Интернета.

Почему же именно этот поступок – а не похожая ситуация с назначением директора БЭБ, заблокированным еще предыдущим, шмыгаловским Кабмином, или другие "минусовые" поступки Банковой и Ко – вызвал такую реакцию, когда все забыли о том, что "нельзя расшатывать лодку", что во время войны важна?

Почему украинцы вышли за САП и НАБУ

Дело в том, что атака на НАБУ и САП – это как раз и есть удар по тем же устоям Украинского государства. Удар по европейской интеграции. Если вы забыли, напомним, что вся нынешняя, современная история Украины началась в ноябре 2013 именно с того, что тогдашний президент (тоже выходец с Востока и из окружения олигарха) повернул государственный руль в противоположную Европе сторону.

Протестная акция против законопроекта №12414 в Черновцах. Фото: 0372.ua

К тому же власти, которые уместились в короткий исторический период между Януковичем и Зеленским, все-таки умудрились вписать курс на вступление Украины в Евросоюз в Конституцию. Что стало более четким вектором будущего развития нашего государства. И нынешняя Банковая до определенного момента именно этот вектор не трогала. Более того, даже декларативно развивала его, подав заявление на вступление в ЕС, получив официальный статус кандидата.

Хотя, конечно, все эти формальные моменты – значительно меньше, чем реальные дела, реформы и другие задачи, которые должна выполнить Украина для того, чтобы рано или поздно сине-желтый флаг поднялся на флагштоке возле Брюсселя. Борьба с коррупцией – один из краеугольных камней в этом направлении. И удар по антикоррупционным структурам, имеющим возможность контролировать власть, был моментально оценен Евросоюзом так, как все и ожидали. Именно поэтому украинцы и вышли на митинги среди полномасштабной войны. Потому что смысл в войне, которая началась с желания украинского общества идти в Европу (и нежелание бывшей империи Украину туда отпускать), если путь в Европу закрывает сама украинская власть.

Что же будет дальше с этим конкретным протестом и протестами вообще?

Для начала отметим совершенно очевидную вещь – мораторий на протест против власти и лично Владимира Зеленского больше не действует. Обратите внимание – даже такая традиционно популярная новостная тема как обмен пленными (а это не просто эмоционально красивая картинка в телевизоре, Ютубе или Телеграмме, а чьи-то реальные родственники, друзья) не смогла перебить в соцсетях тему протеста.

Митинг против закона по НАБУ и САП в Киеве, 23 июля 2025 года. Фото: AP/Efrem Lukatsky

Украинцам надоело закрывать глаза на просчеты, ошибки и неудачи (чтобы не сказать хуже) власти. Некоторые прямо признали – да, до сих пор мы смотрели сквозь пальцы, но больше такого не будет. И, кстати, очень важный момент, на который никто пока не обратил внимания. Россия никак не сумела использовать протест украинцев против Зеленского в свою пользу. Очевидно, для них это тоже стало неожиданностью – это показатель эффективности работы ФСБ, СВР и других силовых / разведывательных структур страны-агрессора.

Военные держат плакаты с надписями "Мы воюем за Украину, а не за вашу безнаказанность" и 2НАБУ на поводке — коррупционеры на свободе". Фото: AP/Efrem Lukatsky

Но украинцы посмотрят, обязательно посмотрят на ситуацию под другим углом. "Видите - люди вышли на протест, и ничего не произошло. Фронт не обрушился, наоборот, многие военные благодарили молодежь за этот шаг, говоря о том, что у них появился дополнительный смысл воевать. Поэтому Украина не исчезла, значит, и дальше, война или не война, мы точно соберемся, имей в виду". Интересно, считал ли этот скрытый месседж актив Офиса Президента…

Будущее. Вариант самый плохой для общества

Как будут развиваться подобные протесты в дальнейшем? Здесь есть ровно три варианта, особенно учитывая, что в "протестах за НАБУ / САП" многие пытались снова, как и в 2013 году, в начале Евромайдана педалировать тему "без политиков". (Украинцы старшего возраста саркастически шутят по этому поводу, что зуммеры просто не интересуются всем, что было до них, вот и повторяют ошибку своих предшественников, которые чуть не слили протест против поворота Януковича в Россию, но вовремя подошла тогдашняя оппозиция).

Протесты в Белоруссии, 2020 год. Фото: facebook.com/SputnikPolskaOfficial

Первый – это то, как завершился протест без политиков в соседней Беларуси. Там страшным символом того финала стал СИЗО на Окрестина, где избивали и пытали протестующих. Такой вариант в Украине мы считаем маловероятным. И Зеленский – не Лукашенко, и украинские спецслужбы отнюдь не однозначно лояльны Банковой, и украинское общество – это не белорусы, которые разувались перед тем, как залезть на скамейки. Да, вполне может повториться история Революции Достоинства, когда пришлось заплатить за свободу кровью – но теперь после Небесной Сотни и 11 лет войны на кровь украинцы уже смотрят несколько иначе, чем тогда.

Поэтому, вспоминая возможный вариант силового разгона и жестокого подавления протестов, все же отметим, что вероятность его не очень высока. Максимумом может быть ситуация, как в Сумах или Запорожье – где, по словам протестующих, силовики проводили определенные беседы, но не совершали каких-либо силовых действий.

Будущее. Вариант самый плохой для власти (и, возможно, Украины)

Второй – это повторение двух предыдущих Майданов. Еще за день до голосования за законопроект 12414 тех, кто мог спрогнозировать такое развитие событий, назвали бы безумным или вообще врагом народа, работающего на Кремль. Сейчас ситуация поменялась. Но, вместе с тем, нужно напомнить, что оба эти события, особенно Революция Достоинства – отличились прежде всего не креативными надписями на плакатах. Это был протест взрослых людей, а не активного, упорного, но все же молодых и даже юных. Революция Достоинства – это уже была война, этакая герилья на улицах Киева. От картонок в руках до брусчатки, как ни крути, нужно пройти определенный путь.

Столкновение во время Революции Достоинства, февраль 2014 г. Фото: РБК-Украина

К тому же война никуда не делась. И если Россия сейчас проспала этот момент и никоим образом его не использовала – не значит, что она не использует его в будущем. С этим тоже нужно быть осторожным.

Конечно, о том, что сказано в предыдущем абзаце, нужно подумать не только потенциальным "майдановцам 3.0", но и власти. Особенно той, которая не входит в ближайшее окружение Зеленского, которая не имеет такого авторитета и финансовых возможностей, чтобы в случае чего убежать в какую-то третью страну. Прежде всего, речь о монокоалиции, которая, сколько бы господин Арахамия не успокаивал ее в чате фракции (буквально только что это слили из-за оппозиционеров в открытый доступ), должна понимать, что попадет под народный гнев первой. Поэтому им следует задуматься о том, как они будут жить, если хотят жить, дальше в Украине.

Словом, полноценный "Майдан 3.0" во время войны тоже выглядит маловероятным. Конечно, более возможным, чем вариант "Окрестина по-украински", но все равно не столь очевидным, чтобы его можно было прогнозировать.

Будущее. Вариант самый реалистичный, уже сработавший

И остается вариант номер три. Собственно то, что мы увидели в реальности. Многочисленные мирные протесты, не превращающиеся в классический Майдан, но, во-первых, продолжающиеся и намекающие на возможные перспективы. А во-вторых – как в случае с НАБУ/САП, усиливаются позицией западных партнеров и доноров Украины.

Усиливаются еще и потому, что им самим не нужны лишние проблемы с Украиной. Во второй по значимости стране ЕС — Франции — через два года пройдут президентские выборы. Все это время лидирует ультраправая Марин Ле Пен с соответствующей риторикой. Конечно, ближе к выборам умеренный кандидат (будь то Эдуар Филипп, как сейчас, или кто-то другой) подтянется — но зачем давать Ле Пен такой козырь, как украинский бардак с коррупционными делами? А в Германии "Альтернатива для Германии", которая еще более откровенно антиукраинская, уже пользуется поддержкой четверти населения. Зачем Мерцу и его соратникам ждать, пока AfD выйдет на первое место и в итоге придет к власти? Украина им — и Макрону, и Мерцу, и другим — конечно, не так уж и нужна. Но им нужен Евросоюз. И жертвовать им, закрывая глаза на украинские проблемы, они точно не захотят. Так что рано или поздно они вмешаются — как это произошло сейчас.

Протестная акция против законопроекта №12414. Фото: из открытых источников

С одной стороны – такой формат протестов не является такой угрозой власти. С другой – гибридный картонно-ЕвроСоюзовский контрудар, как мы увидели, уже заставил Зеленского тащить рябку назад. Президент уже каким-то образом пытается откатить ситуацию на момент перед голосованием за 12414, потому что почувствовал, что может быть и хуже. Чем, кстати, дал еще большее воодушевление украинскому обществу.

Так что в дальнейшем у нас с вами два варианта. Либо власти остановит свои попытки узурпации всех рычагов в одних руках, досидят свою растянутую каденцию до конца и, скорее всего, уйдут в прошлое (а некоторые и за решетку, да), или мы дождемся "Майдана 3.0". Сейчас это уже не выглядит фантастикой. И мы все знаем, кто приложил к этому свою руку. И он, должно быть, понимает тоже.