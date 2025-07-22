ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП

После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть

После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть

фото: bbc.com

История с противостоянием Банковой и независимых от нее антикоррупционных органов достигла своей прогнозируемой кульминации. Осталось только дождаться, каким будет финиш. И для Зеленского, и для НАБУ/САП, и для Украины. Но уже сейчас можно говорить однозначно – хороших вариантов не существует.

Что за закон проголосовала ВР

В начале недели Служба безопасности Украины провела ряд обысков детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Последовали обвинения, серьезные обвинения – о якобы как сливе секретных данных российским структурам из-за окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

История вроде бы казалась прозрачной и понятной – никакой политики, исключительно нацбезопасность. Но некоторые аналитики связали это наступление СБУ на НАБУ и САП с делом бывшего уже министра бывшего Министерства национального единства Чернышева. Произошедшее во вторник дал в руки адептам такой позиции козырные карты.

Верховная Рада быстро, с кучей регламентных нарушений, поистине турборежиме проголосовала во втором чтении законопроект №12414. Законопроект, мягко говоря, ограничивающий независимость НАБУ и САП. То есть фактически уничтожает институт независимых антикоррупционных структур. Поскольку передача рычагов влияния на находящиеся в подследственности этих структур дела генеральному прокурору в нынешних украинских условиях означает их закрытие и по крайней мере затягивание до бесконечности.

СМИ еще перед голосованием предположили , что причиной столь стремительного наступления на антикоррупционные органы стало то, что они докопались до объявления подозрения некоему Тимуру Миндичу, который является приближенной к Владимиру Зеленскому фигурой. А журналист Юрий Николов заявил более чем однозначно: контрактам десятки миллиардов гривен отдали фирмам партнеров самого Зеленского, а также Ермака и Арахамии".

Почему в бюджете могут появиться дыры

Итак, как видим, в основе всей этой истории с атакой на независимость НАБУ и САП лежат, как пишут медиа, исключительно шкурные интересы членов правящей верхушки. Что, в принципе, совершенно неудивительно – в украинской истории случались подобные, может быть, и худшие случаи. Но есть один нюанс, который называется "война".

Как известно, Украина сейчас живет отчасти за счет западных доноров. По крайней мере, гражданская часть госбюджета. Те же доноры, которые и инициировали – несмотря на недовольство еще предыдущей власти – создание системы антикоррупционных органов. Конечно, эти доноры уже знают о результатах голосования в Верховной Раде. Более того, представитель Еврокомиссии уже сделал соответствующее заявление – об обеспокоенности действиями украинской власти. В переводе с дипломатического на обычный язык – в ЕС шокированы таким поступком Зеленского и Ко.

И это может сказаться на дальнейших переговорах Украины с Западом. Кстати, новая премьер Юлия Свириденко, которая считает вопрос коррупции в Украине слишком раздутым, в том же интервью призналась , что хочет еще больше денег от Международного валютного фонда. Относительно раздутости – это как раз неудивительно, ее заместитель Михаил Федоров (возглавляющий министерство с красноречивым названием Минцифры) одно время заявлял о "преувеличенной роли кибербезопасности". А вот насчет денег…

Как голосование 22.07.2025 используют ультраправые в ЕС

Впрочем, скорее всего, Запад не перестанет в том или ином объеме финансировать Украину.

Кстати, возможно, именно осознание этого и развязало руки Банковой – которая может позволить себе уничтожать демократию, парламентаризм, антикоррупционные органы, потому что знает, что совсем без денег ее Запад не оставит. По крайней мере, к концу войны. А кто знает, когда он придет, тот конец. Но, конечно, нельзя исключать и другой вариант развития событий. То есть, прекращение финансирования Украины. Не военного, но по армии это тоже ударит – где-то Кабмину Свириденко придется брать деньги на выплаты военным, а в бюджете нужно будет затыкать значительно большие дыры, которые появятся после такого демарша Запада.

Между тем, это голосование ВРУ дает козыри в руки и европейских ультраправых и ультралевых. Они и так не в восторге от поддержки Украины. А тут вдруг окажется, что деньги западных налогоплательщиков идут прямо в черную дыру, потому что уже ничем не контролируются. Разве это не прекрасный шанс поднять собственные рейтинги на критике действий действующих правительств – с призывом прекратить давать деньги Украине?

Прощай, евромечта

Какими будут последствия – сейчас спрогнозировать сложно. Скорее всего, рухнет гривна. Возможно, на определенных участках рухнет фронт – и российские оккупанты дойдут до левобережных районов Запорожья или Краматорска. (Или, по крайней мере, подойдут на то расстояние, когда можно будет использовать ствольную артиллерию, что означает не оккупацию, но уничтожение этих городов).

Но одно понятно почти точно. Никакое членство в Европейском Союзе после 22 июля 2025 года Украине, вероятно, не светит. Возможно, даже и безвоз – хотя на такой шаг ЕС, скорее всего, не пойдет потому, что он ударит не по власти, а по обществу, которое и так не очень позитивно настроено к власти.

Так что теперь можно забыть о евроинтеграционном будущем Украинского государства – которое, между прочим, записано в Конституции. Впрочем, как известно, Конституция сейчас не ко времени, то есть на паузе. Не всюду и всегда, но здесь точно.

И все это, скорее всего, из-за желания тех или иных лиц заработать больше серых или черных денег. История не повторится – Украину ХХІ века, в отличие от УНР века ХХ, уничтожит не отсутствие единства, а банальная жажда денег.