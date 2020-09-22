В мэры Киева уже зарегистрированы четверо кандидатов: кому отказали

Киевский избирком отказал в регистрации самовыдвиженцу Борису Сахно

Киевский избирком отказал в регистрации самовыдвиженцу Борису Сахно

Киевская территориальная избирательная комиссия по состоянию на 22 сентября уже зарегистрировала четырех кандидатов на должность председателя горсовета. Завершится регистрация кандидатов 24 сентября включительно.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении Киевской городской избирательной комиссии.

Так, кандидатами на должность мэра Киева зарегистрированы:

Андрей Пальчевский (от партии "Победа Пальчевского");

Михаил Поживанов (от партии "Радикальная партия");

Ирина Верещук (от партии "Слуга народа");

Виталий Кличко от партии "УДАР").

Также Киевский избирком отказал в регистрации самовыдвиженцу Борису Сахно.

Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии, регистрация кандидатов проходит в период с 15 по 24 сентября включительно. Сами выборы состоятся 25 октября.

Напомним, 18 сентября Кличко потролил Верещук и официально подтвердил, что идет на выборы.