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22 сентября 2020, 13:45 26

В мэры Киева уже зарегистрированы четверо кандидатов: кому отказали

22 сентября 2020, 13:45 26
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Киевская территориальная избирательная комиссия по состоянию на 22 сентября уже зарегистрировала четырех кандидатов на должность председателя горсовета. Завершится регистрация кандидатов 24 сентября включительно.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении Киевской городской избирательной комиссии.

Так, кандидатами на должность мэра Киева зарегистрированы:

  • Андрей Пальчевский (от партии "Победа Пальчевского");
  • Михаил Поживанов (от партии "Радикальная партия");
  • Ирина Верещук (от партии "Слуга народа");
  • Виталий Кличко от партии "УДАР").

Также Киевский избирком отказал в регистрации самовыдвиженцу Борису Сахно.

Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии, регистрация кандидатов проходит в период с 15 по 24 сентября включительно. Сами выборы состоятся 25 октября.

Напомним, 18 сентября Кличко потролил Верещук и официально подтвердил, что идет на выборы.

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