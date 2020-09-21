На Херсонщине "Слуга народа" выдвинула на должность главы одной из ОТГ фигуранта дела Гандзюк

Действующий глава Лазурненского поселкового совета Сергей Белик является соратником Владислава Мангера

Действующий глава Лазурненского поселкового совета Сергей Белик является соратником Владислава Мангера

Фото: МОСТ

Херсонская областная организация партии «Слуга народа» решила выдвинуть на должность главы Лазурненской ОТГ нынешнего главу поселкового совета Сергея Белика, который финансирует адвокатское объединение, защищающее в суде главу херсонского облсовета Владислава Мангера.

Такое решение приняли на партийной конференции "Слуг народа", пишет RegioNews со ссылкой на местное издание МОСТ.

Белика порекомендовал выдвинуть кандидатом народный Алексей Ковалев.

По информации издания МОСТ Сергей Белик в своей деятельности активно поддерживал Владислава Мангера. После того, как Мангеру объявили о подозрении в заказе убийства Екатерины Гандзюк, Сергей Белик начал из бюджета финансировать адвокатское объединение, которое защищает Мангера в суде.

Летом 2019 года у Белика в кабинете проходил обыск в рамках уголовного дела по факту убийства Кати Гандзюк. Правоохранители искали следы помощи со стороны Белика второму подозреваемого - криминальному авторитету Алексею Левину (Москалу) в перерегистрации базы отдыха.

Известно также, что уже после нападения на Ганздюк, Белик и подконтрольные ему депутаты выделили участок одному из нападавших на Катю Владимиру Васяновичу.

Напомним, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка умерла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Мангер.