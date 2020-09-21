Стало известно, кто стал инициатором проведения мероприятия "Слуги народа" на территории университета Шевченко
Киевская ячейка партии «Слуга народа» провела свое мероприятие на территории Киевского национального университета им. Шевченко после того, как с соответствующей просьбой к заведению обратился Офис президента Владимира Зеленского.
Об этом изданию "Громадське" рассказали в администрации КНУ им. Шевченко, передает RegioNews.
Там отметили, что 20 сентября Зеленский обсудил с руководством университета "важные вопросы развития высшего образования и науки в Украине и в университете в частности".
"Президент также принял участие в презентации Стратегии развития города Киева до 2027 года Киевской городской организацией партии "Слуга народа", которое было организовано на территории КНУ имени Тараса Шевченко по обращению Офиса президента Украины к руководству университета", — говорится в ответе КНУ на запрос.
Руководство ВУЗа подчеркивает, что мероприятие состоялось на открытой части территории КНУ в выходной день, когда учебы не было. Не принимали участие в мероприятии ни студенты, ни преподаватели.
"При этом не использовались никакие аудитории или здания учреждения образования, его работники не привлекались к организации, а сцену было демонтировано и убрано в воскресенье", — добавили в администрации университета.
В запросе утверждается, что такой формат не является политической рекламой или агитацией и не противоречит действующему законодательству.
Напомним, в партии "Слуга народа” считают, что предвыборная конференция во внутреннем дворе Красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко проходила с соблюдением законодательства.
21 сентября у здания Красного корпуса университета имени Тараса Шевченко состоялась акция "Образование без политики", которую устроили студенты из-за проведенной накануне на территории заведения партийную конференции "Слуги народа".