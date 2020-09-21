Стало известно, кто стал инициатором проведения мероприятия "Слуги народа" на территории университета Шевченко

На мероприятии присутствовал президент Владимир Зеленский

На мероприятии присутствовал президент Владимир Зеленский

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Киевская ячейка партии «Слуга народа» провела свое мероприятие на территории Киевского национального университета им. Шевченко после того, как с соответствующей просьбой к заведению обратился Офис президента Владимира Зеленского.

Об этом изданию "Громадське" рассказали в администрации КНУ им. Шевченко, передает RegioNews.

Там отметили, что 20 сентября Зеленский обсудил с руководством университета "важные вопросы развития высшего образования и науки в Украине и в университете в частности".

"Президент также принял участие в презентации Стратегии развития города Киева до 2027 года Киевской городской организацией партии "Слуга народа", которое было организовано на территории КНУ имени Тараса Шевченко по обращению Офиса президента Украины к руководству университета", — говорится в ответе КНУ на запрос.

Руководство ВУЗа подчеркивает, что мероприятие состоялось на открытой части территории КНУ в выходной день, когда учебы не было. Не принимали участие в мероприятии ни студенты, ни преподаватели.

"При этом не использовались никакие аудитории или здания учреждения образования, его работники не привлекались к организации, а сцену было демонтировано и убрано в воскресенье", — добавили в администрации университета.

В запросе утверждается, что такой формат не является политической рекламой или агитацией и не противоречит действующему законодательству.

Напомним, в партии "Слуга народа” считают, что предвыборная конференция во внутреннем дворе Красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко проходила с соблюдением законодательства.

21 сентября у здания Красного корпуса университета имени Тараса Шевченко состоялась акция "Образование без политики", которую устроили студенты из-за проведенной накануне на территории заведения партийную конференции "Слуги народа".