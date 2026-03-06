18:33  06 березня
На Закарпатті працівники ТЦК перекрили трасу Київ-Чоп
17:15  06 березня
На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
16:36  06 березня
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
UA | RU
UA | RU
06 березня 2026, 19:57

Ексзаступник голови МВС потрапив під удар ворожого дрона на Запорізькому напрямку

06 березня 2026, 19:57
Читайте также на русском языке
фото: канал мелітопольського партизанського загону генерала Черешні
Читайте также
на русском языке

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі опинився під атакою російського FPV-дрона в Запорізькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал мелітопольського партизанського загону генерала Черешні.

Зазначається, що внаслідок удару було пошкоджено автомобіль, у якому перебувала група військових, однак отримані поранення не становлять загрози для їхнього життя.

Відомо, що після звільнення з посади в Міністерстві внутрішніх справ у 2021 році Олександр Гогілашвілі долучився до служби в одному з бойових підрозділів ГУР.

Як повідомлялось, Україна та РФ погодили локальне перемир’я біля Запорізької АЕС. Там проводять ремонт резервної лінії електропередачі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна авто дрон Запорізька область фото атака
Хотів грошову допомогу, а отримав кредит: у Запоріжжі чоловік став жертвою аферистів
06 березня 2026, 15:45
ЗАЕС знову має дві лінії живлення: МАГАТЕ підтвердило
06 березня 2026, 07:25
Росіяни вербують підлітків на диверсії у вигляді гри - поліція Запоріжжя
05 березня 2026, 20:25
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
РФ надає Ірану координати цілей для атаки на американські сили на Близькому Сході
06 березня 2026, 21:15
Викрадені в Угорщині працівники Ощадбанку вже звільнені - Сибіга
06 березня 2026, 20:10
Полоненим військовим із Закарпаття пропонують звільнення в обмін на поїздку до Угорщини
06 березня 2026, 19:29
На Дніпропетровщині чоловік зарізав знайомого
06 березня 2026, 19:25
В Укренерго анонсували графіки відключень на 7 березня: де та коли не буде світла
06 березня 2026, 19:05
На Закарпатті працівники ТЦК перекрили трасу Київ-Чоп
06 березня 2026, 18:33
У Києві водій автобуса привіз із собою каміння і почав латати ями на дорозі
06 березня 2026, 18:13
Правоохоронці Угорщини опублікували відео затримання українських інкасаторів та фото захопленого вантажу
06 березня 2026, 17:50
Послами в "жирні" країни призначають коханок без найменшого досвіду й освіти
06 березня 2026, 17:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »