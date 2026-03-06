Ексзаступник голови МВС потрапив під удар ворожого дрона на Запорізькому напрямку
Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі опинився під атакою російського FPV-дрона в Запорізькій області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал мелітопольського партизанського загону генерала Черешні.
Зазначається, що внаслідок удару було пошкоджено автомобіль, у якому перебувала група військових, однак отримані поранення не становлять загрози для їхнього життя.
Відомо, що після звільнення з посади в Міністерстві внутрішніх справ у 2021 році Олександр Гогілашвілі долучився до служби в одному з бойових підрозділів ГУР.
Як повідомлялось, Україна та РФ погодили локальне перемир’я біля Запорізької АЕС. Там проводять ремонт резервної лінії електропередачі.
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
