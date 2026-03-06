Ексзаступник голови МВС потрапив під удар ворожого дрона на Запорізькому напрямку

фото: канал мелітопольського партизанського загону генерала Черешні

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі опинився під атакою російського FPV-дрона в Запорізькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал мелітопольського партизанського загону генерала Черешні.

Зазначається, що внаслідок удару було пошкоджено автомобіль, у якому перебувала група військових, однак отримані поранення не становлять загрози для їхнього життя.

Відомо, що після звільнення з посади в Міністерстві внутрішніх справ у 2021 році Олександр Гогілашвілі долучився до служби в одному з бойових підрозділів ГУР.

