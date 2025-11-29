13:52  29 листопада
29 листопада 2025, 12:39

Європейські канікули "Слуги народу": дружина Камельчука засвітила його "відрядження"

29 листопада 2025, 12:39
Фото: з відкритих джерел
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук у листопаді відвідав кілька європейських міст, хоча для посадовців, зокрема нардепів, діє заборона виїжджати за межі України без офіційної причини

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

За даними журналістів, дружина Камельчука Дар'я активно публікувала фото та сторіз з поїздки, де було видно і самого нардепа. Тур включав відвідування Лісабона, Кашкайша та Амстердама.

Під час мандрівки Камельчук також коментував ситуацію навколо "Міндічгейту" у прямому ефірі "Радіо Свобода", перебуваючи на узбережжі океану в Португалії.

Спочатку Камельчук пояснював поїздку як "парламентську роботу", пізніше заявив, що це була відпустка, а також частково стосувалася здоров’я його дружини. Втім, на конкретні питання щодо дозволу на виїзд нардеп не відповів.

Як відомо, постанова Кабміну забороняє виїзд посадовцям та депутатам без офіційної причини. Раніше за подібні порушення з партії "Слуга народу" були виключені Микола Тищенко (поїздка в Таїланд) та Юрій Арістов (подорож на Мальдіви), останній навіть втратив мандат.

Нагадаємо, перший заступник голови Херсонської обласної ради та представник партії "Слуга народу" Юрій Соболевський опинився в центрі антикорупційного скандалу. За даними ЗМІ, посадовець може бути причетним до незаконного збагачення та внесення недостовірних даних у декларацію.

Україна нардеп Слуга народа Юрій Камельчук відрядження розслідування журналісти
