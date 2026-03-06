Посольство України в Султанаті Оман має опубліковані рекомендації стосовно дипломатичного протоколу одягу в Омані

Існує сувора вимога консервативності, поваги до ісламу та скромності. Цей протокол прописує жінкам лише закритий балахонний одяг, який повністю має прикривати руки та ноги. Також – ніяких обтислих фасонів, а лише вільний, спадний одяг по всьому тілу. Ніяких високих підборів, лише низьке взуття. Бажано – легкий шарф на кшталт палантину.

В якому вигляді наша послиця в Омані прийшла на іфтар – вечірнє розговіння під час Рамадану, що традиційно проводиться після молитви?

З голими руками і плечима. В облягаючих, вузесеньких штанах, близьких до лосін. Без шарфа. З розпущеними патлами по груди. В тісній блюзочці секонд-хендного вигляду по пояс. У крикливому макіяжі а-ля ескортниця по виклику.

Так виглядає кварталівська дипломатія, коли послами в жирні країни призначають коханок без найменшого досвіду й освіти, зате з навиками робити повногруді селфі в вишуканих сукнях у напівлежачих позах.

Кварталівська дипломатія – це коли пігмеї розсварюються з усіма навколо, виростаючи у власних очах на 1 мм.