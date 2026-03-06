18:33  06 березня
06 березня 2026, 20:10

Викрадені в Угорщині працівники Ощадбанку вже звільнені - Сибіга

06 березня 2026, 20:10
Правоохоронці в Україні почали кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України у Будапешті. Тим часом стало відомо, що зараз вони вже повертаються в Україні

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Відомості про викрадення громадян та службового авто Ощадбанку в Будапешті вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

"Поліцейські Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції, і здійснюють координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події. Тривають слідчі дії", - повідомили в поліції.

Міністр внутрішніх справ Андрій Сибіга вже повідомив, що всіх сімох українців у Будапешті звільнили. Відомо, що зараз вони вже перетнули український кордон.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина фактично взяла в заручники 7 працівників Ощадбанку та викрала гроші, які вони перевозили. Україна вже надіслала офіційну ноту з вимогою негайно звільнити громадян і звернеться до Європейського Союзу із закликом оцінити незаконні дії Угорщини.

