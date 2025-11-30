Після звільнення Єрмак відвідав Офіс президента і розмовляв із Зеленським, – нардеп

фото: dailylviv.com

Після свого звільнення Андрій Єрмак був в Офісі Президента у суботу, 29 листопада

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За його словами, Єрмак прийшов туди не лише забрати речі, а ще достатньо довгий час провів на 4-му поверсі (це поверх Президента – ред.).

"Що він там саме робив мої джерела не знають, але точно він мав розмову з Президентом один на один. Чи прийшов миритися після сварки чи просто продовження вистави, тут обʼєктивно не знаю. Показово, що потім вийшов його коментар про "досі друзі"", – повідомив нардеп.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 28 листопада НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Кореспондент УП зафіксував, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників антикорупційних органів. Згодом Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому президент подякував йому за роботу.

Згодом у САП підтвердили обшуки у вже колишнього очільника ОПУ. Сам Єрмак заявив, що обшуки відбуваються у нього вдома.

Як відомо, "Українська правда" повідомляла, що ключові представники влади, наближені до президента, радили Зеленському звільнити главу Офісу Президента Андрія Єрмака після резонансного розслідування НАБУ "Мідас".

Народний оборанець Ярослав Железняк повідомив, що у "Слузі народу" назріває бунт через очільника ОП. За його словами, головна умова політичної сили – звільнення Андрія Єрмака.