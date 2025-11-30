12:10  30 листопада
У Миколаєві пролунали потужні вибухи
10:05  30 листопада
У Тернополі подружжя назвало дитину Іудою
08:53  30 листопада
Внаслідок російської атаки на Київщині зруйновано багатоповерхівку, є жертва та постраждалі
UA | RU
UA | RU
30 листопада 2025, 11:19

Після звільнення Єрмак відвідав Офіс президента і розмовляв із Зеленським, – нардеп

30 листопада 2025, 11:19
Читайте также на русском языке
фото: dailylviv.com
Читайте также
на русском языке

Після свого звільнення Андрій Єрмак був в Офісі Президента у суботу, 29 листопада

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За його словами, Єрмак прийшов туди не лише забрати речі, а ще достатньо довгий час провів на 4-му поверсі (це поверх Президента – ред.).

"Що він там саме робив мої джерела не знають, але точно він мав розмову з Президентом один на один. Чи прийшов миритися після сварки чи просто продовження вистави, тут обʼєктивно не знаю. Показово, що потім вийшов його коментар про "досі друзі"", – повідомив нардеп.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 28 листопада НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Кореспондент УП зафіксував, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників антикорупційних органів. Згодом Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому президент подякував йому за роботу.

Згодом у САП підтвердили обшуки у вже колишнього очільника ОПУ. Сам Єрмак заявив, що обшуки відбуваються у нього вдома.

Як відомо, "Українська правда" повідомляла, що ключові представники влади, наближені до президента, радили Зеленському звільнити главу Офісу Президента Андрія Єрмака після резонансного розслідування НАБУ "Мідас".

Народний оборанець Ярослав Железняк повідомив, що у "Слузі народу" назріває бунт через очільника ОП. За його словами, головна умова політичної сили – звільнення Андрія Єрмака.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Офіс президента Андрій Єрмак Володимир Зеленський політика Україна
Обшуки у Єрмака: правоохоронці забрали телефони та ноутбуки – УП
29 листопада 2025, 14:57
Колишній голова ОП Єрмак після відставки заявив, що йде на фронт
29 листопада 2025, 08:44
Стало відомо, хто замість Єрмака зустрінеться із посланцем Трампа Віткоффом
28 листопада 2025, 23:11
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Росіяни прорвали українську оборону на Дніпропетровщині
30 листопада 2025, 12:59
На четвертий рік війни Україна ввела санкції проти російських "Роснєфті" і "Лукойла"
30 листопада 2025, 12:41
У Миколаєві пролунали потужні вибухи
30 листопада 2025, 12:10
Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони
30 листопада 2025, 11:57
Просто чекати, поки Росія сама розвалиться, – це стратегічна ілюзія
30 листопада 2025, 11:45
Втрати РФ на війні в Україні: у Генштабі назвали кількість знищених загарбників
30 листопада 2025, 10:19
У Тернополі подружжя назвало дитину Іудою
30 листопада 2025, 10:05
Уперше Єрмака звинуватив у корупції Дмитро Штанько – його під конвоєм відправили у Бахмут
30 листопада 2025, 09:29
Внаслідок російської атаки на Київщині зруйновано багатоповерхівку, є жертва та постраждалі
30 листопада 2025, 08:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Остап Дроздов
Всі блоги »