06 березня 2026, 19:05

В Укренерго анонсували графіки відключень на 7 березня: де та коли не буде світла

06 березня 2026, 19:05
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу, 7 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна знову почала продавати електроенергію за кордон. Це відбувається через профіциту в енергомережі, зокрема, завдяки генерації відновлюваних джерел енергії.

