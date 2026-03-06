Правоохоронці Угорщини опублікували відео затримання українських інкасаторів та фото захопленого вантажу

фото: Magyarország Kormánya

Угорська сторона опублікувала відео «операції «Український золотий конвой» під час якого правоохоронці захопили сімох громадян України та два броньовані автомобілі Ощадбанку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Magyarország Kormánya.

Операція проводилась на автомагістралі М0.

Також угорці опублікували знімки вилучених коштів українського державного банку.

Відео пресслужба угорського уряду підписала як "антитерористичну операцію".

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина фактично взяла в заручники 7 працівників Ощадбанку та викрала грошові кошти, які вони перевозили. Україна вже надіслала офіційну ноту з вимогою негайно звільнити громадян і звернеться до Європейського Союзу із закликом оцінити незаконні дії Угорщини.