06 березня 2026, 18:33

На Закарпатті працівники ТЦК перекрили трасу Київ-Чоп

06 березня 2026, 18:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Біля Ужгорода військовослужбовці ТЦК та СП перекрили трасу Київ-Чоп. У зв’язку із цим рух транспорту на даній ділянці практично повністю зупинено

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

"Біля Ужгорода ТЦК перекрили трасу Київ-Чоп паралізувавши рух у два напрямки", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють очевидці, рух паралізовано поблизу села Великі Лази в межах рейду ТЦК.

В обидва боки утворились величезні затори.

Нагадаємо, на Закарпатті п'яний начальник ТЦК намагався мобілізувати бригаду чоловіків, які ремонтували міст. Інцидент стався на початку березня.

03 березня 2026
