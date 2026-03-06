На Закарпатті працівники ТЦК перекрили трасу Київ-Чоп
Біля Ужгорода військовослужбовці ТЦК та СП перекрили трасу Київ-Чоп. У зв’язку із цим рух транспорту на даній ділянці практично повністю зупинено
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.
"Біля Ужгорода ТЦК перекрили трасу Київ-Чоп паралізувавши рух у два напрямки", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляють очевидці, рух паралізовано поблизу села Великі Лази в межах рейду ТЦК.
В обидва боки утворились величезні затори.
Нагадаємо, на Закарпатті п'яний начальник ТЦК намагався мобілізувати бригаду чоловіків, які ремонтували міст. Інцидент стався на початку березня.
На Закарпатті чоловік у п'яній сварці вбив сусідаВсі новини »
06 березня 2026, 13:25Човен, весла та $4000: на Закарпатті затримали організатора переправи через Тису
05 березня 2026, 14:13На Закарпатті викрили незаконний видобуток цеоліту на 11 млн грн
05 березня 2026, 11:48
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
РФ надає Ірану координати цілей для атаки на американські сили на Близькому Сході
06 березня 2026, 21:15Викрадені в Угорщині працівники Ощадбанку вже звільнені - Сибіга
06 березня 2026, 20:10Ексзаступник голови МВС потрапив під удар ворожого дрона на Запорізькому напрямку
06 березня 2026, 19:57Полоненим військовим із Закарпаття пропонують звільнення в обмін на поїздку до Угорщини
06 березня 2026, 19:29На Дніпропетровщині чоловік зарізав знайомого
06 березня 2026, 19:25В Укренерго анонсували графіки відключень на 7 березня: де та коли не буде світла
06 березня 2026, 19:05У Києві водій автобуса привіз із собою каміння і почав латати ями на дорозі
06 березня 2026, 18:13Правоохоронці Угорщини опублікували відео затримання українських інкасаторів та фото захопленого вантажу
06 березня 2026, 17:50Послами в "жирні" країни призначають коханок без найменшого досвіду й освіти
06 березня 2026, 17:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні