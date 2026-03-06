На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ночі ще будуть холодними, але в денні години 7-8 березня максимальна температура повітря буде цілком комфортною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, у суботу, 7 березня, очікується +5…+9 градусів, на сході +2…+5, у західних областях +9…+12 градусів.

У неділю, 8 березня, температура повітря трохи підвищиться, +5…+11 градусів, на заході та півдні до +13 градусів.

В Києві 7-8 березня переважатиме комфортна погода – без опадів, вітер стихне, завтра +6 градусів, 8-го березня +8 градусів.

