17:15  06 березня
На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
16:58  06 березня
Прикордонники показали, як знищують логістику ворога на Харківщині
16:36  06 березня
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
06 березня 2026, 17:15

На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів

06 березня 2026, 17:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ночі ще будуть холодними, але в денні години 7-8 березня максимальна температура повітря буде цілком комфортною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, у суботу, 7 березня, очікується +5…+9 градусів, на сході +2…+5, у західних областях +9…+12 градусів.

У неділю, 8 березня, температура повітря трохи підвищиться, +5…+11 градусів, на заході та півдні до +13 градусів.

В Києві 7-8 березня переважатиме комфортна погода – без опадів, вітер стихне, завтра +6 градусів, 8-го березня +8 градусів.

Як повідомлялось, упродовж січня 2026 року 1642 українці звернулися до екстреної медичної допомоги з обмороженням або переохолодженням.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
У Києві водій автобуса привіз із собою каміння і почав латати ями на дорозі
06 березня 2026, 18:13
Правоохоронці Угорщини опублікували відео затримання українських інкасаторів та фото захопленого вантажу
06 березня 2026, 17:50
Послами в "жирні" країни призначають коханок без найменшого досвіду й освіти
06 березня 2026, 17:39
Зеленський відвідав Донеччину
06 березня 2026, 17:06
Прикордонники показали, як знищують логістику ворога на Харківщині
06 березня 2026, 16:58
На Дніпропетровщині жінка подала до суду на магазин через одну нитку на костюмі: на чий бік став суд
06 березня 2026, 16:55
У Миколаєві чоловік вбив брата, бо той гучно розмовляв по телефону
06 березня 2026, 16:40
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
06 березня 2026, 16:36
Ще 7 прикордонників повернулись додому з російського полону
06 березня 2026, 16:15
