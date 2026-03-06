18:33  06 березня
06 березня 2026, 19:29

Полоненим військовим із Закарпаття пропонують звільнення в обмін на поїздку до Угорщини

06 березня 2026, 19:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Військовополоненим із Закарпаття пропонують звільнення в обмін на поїздку до Угорщини та участь у пропагандистських відео

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Український військовий Олексій Чорпіта, якого у 2025 році визволили з російського полону, розповів, що йому пропонували звільнення ще 2023 року за декількох умов.

За його словами, для звільнення з неволі йому потрібно було знятись у відео, де він би погано відгукувався про українську владу й позитивно про умови утримання в РФ.

Коли ж чоловік відмовився, його виключили зі списку на обмін.

Нагадаємо, правоохоронці Угорщини опублікували відео затримання українських інкасаторів та фото захопленого вантажу. За даними угорської сторони, це була спланована антитерористична операція.

Закарпаття Угорщина обмін полонених військовослужбовці
