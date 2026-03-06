Полоненим військовим із Закарпаття пропонують звільнення в обмін на поїздку до Угорщини

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Військовополоненим із Закарпаття пропонують звільнення в обмін на поїздку до Угорщини та участь у пропагандистських відео

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Український військовий Олексій Чорпіта, якого у 2025 році визволили з російського полону, розповів, що йому пропонували звільнення ще 2023 року за декількох умов.

За його словами, для звільнення з неволі йому потрібно було знятись у відео, де він би погано відгукувався про українську владу й позитивно про умови утримання в РФ.

Коли ж чоловік відмовився, його виключили зі списку на обмін.

