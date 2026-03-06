18:33  06 березня
06 березня 2026, 19:25

На Дніпропетровщині чоловік зарізав знайомого

06 березня 2026, 19:25
Фото: Нацполіція
Правоохоронці повідомили про підозру 48-річному чоловіку. Його підозрюють у вбивстві

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

2 березня у Марганці поліцейським повідомили про виявлення тіла місцевого жителя. Були ознаки насильницької смерті. Правоохоронці з'ясували, що 1 березня під час конфлікту чоловік завдав знайомому удар ножем і втік. Нападником виявився 48-річний чоловік.

"Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом. На місці події знайшли передсмертну записку. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та самогубство.

убивство поліція Дніпропетровська область
