У Києві водій автобуса привіз із собою каміння і почав латати ями на дорозі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Жулянах водій 78-го автобуса привіз з собою каміння та почав закладати ним великі ями на дорозі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Київ ІНФО.

Відповідне відео надіслали очевидці.

Нагадаємо, українські водії масово скаржаться на критичний стан траси М-05 Київ–Одеса, де дорожнє покриття вкрилося глибокими ямами, що призводить до пошкоджень автомобілів. Деякі ділянки буквально перетворились на смугу перешкод, яку витримують не всі авто.