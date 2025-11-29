13:52  29 листопада
29 листопада 2025, 14:57

Обшуки у Єрмака: правоохоронці забрали телефони та ноутбуки – УП

29 листопада 2025, 14:57
Фото: "Українська правда"
Під час обшуків у колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака детективи НАБУ та прокурори САП вилучили кілька телефонів та ноутбуків

Про це повідомили джерела "Української правди" у правоохоронних органах, заявив журналіст Михайло Ткач в ефірі програми "УП.Чат", передає RegioNews.

За його словами, зараз вміст вилучених пристроїв вивчається.

Журналіст уточнив, що співробітники НАБУ і САП прибули до урядового кварталу близько 6-ї ранку 28 листопада. Виникли труднощі з доступом, однак силовики вирішили не чекати й увійшли "напролом".

Ткач зазначив, що, за інформацією "Дзеркала тижня", обшуки нібито відбувалися і в Офісі Президента. Втім, джерела "Української правди" це не підтвердили – вони підтверджують лише обшук за місцем проживання Єрмака.

Обшуки, які почалися приблизно о 6-й ранку, завершилися близько другої години дня.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Читайте також: У Чернишова знайшли елітні маєтки на Київщині

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

