15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
UA | RU
UA | RU
20 листопада 2025, 19:12

Нардеп Мокан відмовився від зустрічі із Зеленським – очікував кадрових рішень

20 листопада 2025, 19:12
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Народний депутат від партії "Слуга народу" Василь Мокан заявив, що не планує брати участі у зустрічі депутатів фракції з президентом Зеленським, яка має відбутися сьогодні ввечері

Про це він сказав журналістам політичного ютуб-каналу "Суперпозиція", передає RegioNews.

"Я особисто не планую йти. Думаю, що з фракції – не знаю, яка буде кількість людей присутня на цій зустрічі. Настрої різні. Питання лише в тому, наскільки будуть результати від цього діалогу", – сказав Мокан.

Депутат також натякнув, що очікував кадрових рішень від президента ще до зустрічі – зокрема, відставки керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, не називаючи його прізвища.

"Що стосується корупційного скандалу, у який залучене й найближче оточення влади та Офісу президента, то, як на мене, мають бути й кадрові рішення. І вони, я був упевнений і сподівався, мали бути анонсовані напередодні цієї зустрічі", – зазначив Мокан.

Він додав, що у Верховній Раді, включно з депутатами "Слуги народу", є "великий запит на те, щоб винні понесли покарання, а ті, хто засвітився на так званих "плівках", були відсторонені від своїх посад".

Нагадаємо, глава держави 20 листопада увечері проведе зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу". За даними ЗМІ, зустріч запланована на 20:00.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у "Слузі народу" назріває бунт через очільника ОП. За його словами, головна умова політичної сили – звільнення Андрія Єрмака. Депутат наголосив, що Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Алі-Баба".

Железняк також заявив, що незважаючи на скандал "МіндічГейт" президент вирішив не звільняти керівника ОП. Водночас, за даними джерел RegioNews Зеленський має намір усунути з посади голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Зеленський Володимир Слуга народа зустріч депутати корупційний скандал плівки Міндіча енергетика кадрові рішення
Зеленський готує кадрові зміни у фракції "Слуга народу": Арахамія може залишити посаду
20 листопада 2025, 17:23
Журналісти з’ясували, що ексглава АРМА Дума контактувала із Міндічем
20 листопада 2025, 14:45
Буданов відреагував на корупційний скандал в енергетиці: усі подробиці
19 листопада 2025, 16:16
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
21 листопада 2025, 15:21
Правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті
21 листопада 2025, 15:11
ЄС та Україна відхилили ключові частини мирного плану США, – ЗМІ
21 листопада 2025, 14:56
У Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу
21 листопада 2025, 14:42
На Дніпропетровщині чоловік торгував "квитками за кордон" для ухилянтів
21 листопада 2025, 14:30
Українським школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчання: подробиці
21 листопада 2025, 14:23
Топпосадовець Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав у відставку
21 листопада 2025, 14:04
На Одещині керівник одного з управлінь міграційної служби постане перед судом через декларацію: які "цифри" не зійшлись
21 листопада 2025, 13:55
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
21 листопада 2025, 13:49
Стало відомо, хто з української сторони залучений до обговорення мирного плану з США
21 листопада 2025, 12:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »