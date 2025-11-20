Нардеп Мокан відмовився від зустрічі із Зеленським – очікував кадрових рішень

Фото: соцмережі

Народний депутат від партії "Слуга народу" Василь Мокан заявив, що не планує брати участі у зустрічі депутатів фракції з президентом Зеленським, яка має відбутися сьогодні ввечері

Про це він сказав журналістам політичного ютуб-каналу "Суперпозиція", передає RegioNews.

"Я особисто не планую йти. Думаю, що з фракції – не знаю, яка буде кількість людей присутня на цій зустрічі. Настрої різні. Питання лише в тому, наскільки будуть результати від цього діалогу", – сказав Мокан.

Депутат також натякнув, що очікував кадрових рішень від президента ще до зустрічі – зокрема, відставки керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, не називаючи його прізвища.

"Що стосується корупційного скандалу, у який залучене й найближче оточення влади та Офісу президента, то, як на мене, мають бути й кадрові рішення. І вони, я був упевнений і сподівався, мали бути анонсовані напередодні цієї зустрічі", – зазначив Мокан.

Він додав, що у Верховній Раді, включно з депутатами "Слуги народу", є "великий запит на те, щоб винні понесли покарання, а ті, хто засвітився на так званих "плівках", були відсторонені від своїх посад".

Нагадаємо, глава держави 20 листопада увечері проведе зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу". За даними ЗМІ, зустріч запланована на 20:00.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у "Слузі народу" назріває бунт через очільника ОП. За його словами, головна умова політичної сили – звільнення Андрія Єрмака. Депутат наголосив, що Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Алі-Баба".

Железняк також заявив, що незважаючи на скандал "МіндічГейт" президент вирішив не звільняти керівника ОП. Водночас, за даними джерел RegioNews Зеленський має намір усунути з посади голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського