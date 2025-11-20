15:21  21 листопада
20 листопада 2025, 15:51

Зеленський скликає фракцію "Слуга народу": що обговорять увечері

20 листопада 2025, 15:51
Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський 20 листопада увечері проведе зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу"

Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає RegioNews.

За інформацією джерел "РБК-Україна", зустріч може відбутися близько 20:00. Обговорюватимуться питання політичної стабільності, законодавчі ініціативи та актуальні рішення для країни.

Зеленський також анонсував Ставку верховного головнокомандувача та планує провести зустрічі з урядовцями й керівництвом Верховної Ради.

За даними видання, президент готує низку законопроектів, спрямованих на подолання ситуації, що виникла через масштабний корупційний скандал у "Енергоатомі".

Однак, на запитання, чи можливі кадрові зміни, джерело зазначило, що це залежатиме від результатів нинішніх обговорень та остаточного рішення президента, оскільки на розгляді як політичні, так і кадрові аспекти.

Як відомо, 19 листопада на тлі гучного скандалу, пов'язаного з корупційними схемами в "Енергоатомі" Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у "Слузі народу" назріває бунт через керівника ОП. За його словами, головна умова політичної сили – звільнення Андрія Єрмака. Депутат наголосив, що Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Алі-Баба".

Заклик до відставки Єрмака озвучив і народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

