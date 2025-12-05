22:46  04 грудня
В Україні розробили "убивцю" ворожих дронів
18:16  04 грудня
Прокурорка з Харкова стала зіркою OnlyFans
18:03  04 грудня
На нову дорогу в Буковель витратять майже 7 млрд грн
UA | RU
UA | RU
05 грудня 2025, 00:50

"Колись для мене було 50/50 шоком": акторка Ірина Сопонару зізналась про різницю менталітетів з чоловіком-британцем

05 грудня 2025, 00:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару розповіла про стосунки із чоловіком іноземцем. Вона зізналась, що у них є різниця в темпераментах

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Ірини Сопонару, її чоловік дуже вихований та стриманий. При цьому вона не така: акторка зізнається, що вона дуже емоційна, а тому часто жартує над коханим. При цьому різниця є не тільки в характерах, але й у фінансових звичках.

"Колись для мене було 50/50 шоком. Не могла цього зрозуміти. Але потім мені пояснили, що у них так. І це правда. Але мені Різу не треба було нічого пояснювати. Він знає, як у нас заведено, бо багато разів бував в Україні й мав романи з українськими дівчатами. Він знає, що ми любимо, коли про нас піклуються. В цьому плані він уважний", - каже акторка.

Довідка. Ірина Сопонару відома українським глядачам по шоу "Ліга Сміху". Також вона брала участь в інших гумористичних проєктах. Зірка веде свій YouTube-канал, а з 2024 року вона стала ведучою на каналі "Ми — Україна".

З 2021 року акторка була в стосунках з британцем на ім'я Різ. У 2023 році він зробив їй пропозицію, а вже в травні 2024 року вони одружились.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Побажав дружині успіхів: лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вперше публічно прокоментував розлучення
04 грудня 2025, 10:00
Продюсер Ігор Кондратюк зізнався, яка в нього пенсія
03 грудня 2025, 01:50
Дружина Олександра Усика попередила про шахраїв: використовують її ім'я в соцмережах
03 грудня 2025, 01:30
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Відомий український актор розповів, скільки йому потрібно грошей для життя в Києві
05 грудня 2025, 01:50
Вартість борщового набору: якими будуть ціни в Україні до кінця року
04 грудня 2025, 23:50
Усик очолив щорічний рейтинг користувачів Google в Україні
04 грудня 2025, 23:09
В Україні розробили "убивцю" ворожих дронів
04 грудня 2025, 22:46
Ізраїль може депортувати тисячі українських біженців
04 грудня 2025, 22:32
Зеленський розповів, коли призначить нового голову Офісу президента
04 грудня 2025, 22:14
Уся міфологія нинішньої війни базується на уявленнях
04 грудня 2025, 21:52
Тисячі тікають з фронту: в окупантів проблеми із Запорізького фронту
04 грудня 2025, 21:10
Не врахували допомогу й завищили собівартість: прокуратура Вінниці повернула до бюджету 4,1 млн грн
04 грудня 2025, 21:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Всі блоги »