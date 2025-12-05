"Колись для мене було 50/50 шоком": акторка Ірина Сопонару зізналась про різницю менталітетів з чоловіком-британцем

Фото з відкритих джерел

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару розповіла про стосунки із чоловіком іноземцем. Вона зізналась, що у них є різниця в темпераментах

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Ірини Сопонару, її чоловік дуже вихований та стриманий. При цьому вона не така: акторка зізнається, що вона дуже емоційна, а тому часто жартує над коханим. При цьому різниця є не тільки в характерах, але й у фінансових звичках.

"Колись для мене було 50/50 шоком. Не могла цього зрозуміти. Але потім мені пояснили, що у них так. І це правда. Але мені Різу не треба було нічого пояснювати. Він знає, як у нас заведено, бо багато разів бував в Україні й мав романи з українськими дівчатами. Він знає, що ми любимо, коли про нас піклуються. В цьому плані він уважний", - каже акторка.

Довідка. Ірина Сопонару відома українським глядачам по шоу "Ліга Сміху". Також вона брала участь в інших гумористичних проєктах. Зірка веде свій YouTube-канал, а з 2024 року вона стала ведучою на каналі "Ми — Україна".

З 2021 року акторка була в стосунках з британцем на ім'я Різ. У 2023 році він зробив їй пропозицію, а вже в травні 2024 року вони одружились.