15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
20 листопада 2025, 21:03

Зеленський проводить закриту зустріч із фракцією "Слуга Народу": телефони забрали при вході

20 листопада 2025, 21:03
Фото: ілюстративне
Під час закритої зустрічі фракції "Слуга народу" депутати залишають телефони при вході, тож подробиці стануть відомі лише після наради

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Президент Володимир Зеленський проводить зустріч із фракцією "Слуга народу", яка відбувається у закритому режимі. За інформацією учасників, під час заходу народних депутатів просять залишити свої мобільні телефони при вході, тому зміст обговорення стане відомим лише після завершення наради.

Депутати здають телефони при вході

Частина депутатів поставилася до цієї вимоги критично. Народний обранець Ігор Кривошеєв повідомив, що відмовився здавати телефон, через що його не допустили до приміщення. За його словами, він дізнаватиметься про результати зустрічі з відкритих джерел, зокрема з публікацій колег у соцмережах. Кривошеєв також зазначив, що такі правила створюють напруження в середині парламентської команди.

Учасники політичного процесу звертають увагу на те, що проведення подібних закритих нарад посилює інформаційну невизначеність та породжує дискусії всередині фракції. Частина депутатів вважає, що в умовах складної внутрішньої та зовнішньої ситуації важливо дотримуватися відкритості й демонструвати відповідальність перед суспільством.

Очікується, що після завершення зустрічі представники фракції оприлюднять її результати та пояснять рішення щодо режиму проведення. У політичних колах припускають, що президент і депутати обговорюють актуальні питання внутрішньої політики та подальші кроки державного керівництва.

Нагадаємо, глава держави 20 листопада увечері проводить зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу". За даними ЗМІ, зустріч запланована на 20:00.

Раніше повідомлялося, нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан демонстративно бойкотував зустріч із президентом Зеленським, заявивши, що очікував кадрових рішень ще до діалогу.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у "Слузі народу" назріває бунт через очільника ОП. За його словами, головна умова політичної сили – звільнення Андрія Єрмака. Депутат наголосив, що Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Алі-Баба".

Железняк також заявив, що незважаючи на скандал "МіндічГейт" президент вирішив не звільняти керівника ОП. Водночас, за даними джерел RegioNews Зеленський має намір усунути з посади голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

