Російська армія втратила за добу в Україні ще понад 1200 солдатів
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1240 російських загарбників, одну бронемашину і 34 артилерійські системи ворога
Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, бійці спецпідрозділу "Примари" ГУР знищили російський винищувач МіГ-29 на території військового аеродрому "Кача" у Криму.
04 грудня 2025
05 грудня 2025, 09:29
07 серпня 2025
