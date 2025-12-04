22:46  04 грудня
В Україні розробили "убивцю" ворожих дронів
18:16  04 грудня
Прокурорка з Харкова стала зіркою OnlyFans
18:03  04 грудня
На нову дорогу в Буковель витратять майже 7 млрд грн
04 грудня 2025, 23:09

Усик очолив щорічний рейтинг користувачів Google в Україні

04 грудня 2025, 23:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 4 грудня, Google традиційно підбив річні підсумки, оголосивши боксера Олександра Усика лідером категорії «Персона» серед користувачів з України

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіційний Google Блоґ.

Зазначається, що запит "Олександр Усик" став найкращим за зростанням інтересу, обійшовши усі інші публічні особистості.

На думку авторів рейтингу, лідерство українського боксера обумовлене його успіхами на рингу.

Водночас у категорії "Втрати" серед тих, кого українці найчастіше шукали після звістки про смерть, опинився легендарний американський реслер Халк Хоган.

Нагадаємо, Олександр Усик анонсував новий поєдинок у 2026 році. Зараз він активно тренується, щоб знову вийти на ринг.

07 серпня 2025
