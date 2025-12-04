16:35  04 грудня
04 грудня 2025, 18:03

На нову дорогу в Буковель витратять майже 7 млрд грн

04 грудня 2025, 18:03
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У гірськолижний курорт «Буковель» можна буде дістатися з північно-західної сторони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Prozorro.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на розробку проєктної документації для будівництва автомобільної дороги на ділянці від села Бистриця до села Яблуниця через село Поляниця, де розташований популярний курорт "Буковель".

Йдеться про нову дорогу в Карпатах завдовжки понад 28 км й орієнтовною вартістю 6,57 млрд грн.

Як зазначається, нова дорога дозволить скоротити шлях до курорту завдяки новому заїзду з північно-західного боку.

Як повідомлялось, наприкінці листопада правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті. Збитки від незаконного потрапляння землі у приватні руки перевищують 20 млн грн..

