НАБУ проводить обшук у співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча – ЗМІ

Фото: з відкритих джерел
Сьогодні, 10 листопада, детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" — соратника президента Володимира Зеленського, Тимура Міндіча

Про це пише "Українська правда", передає RegioNews.

За даними джерел УП, обшук відбувався у Києві.

Жодних додаткових деталей наразі не повідомляють.

Нагадаємо, Тимур Міндіч може стати фігурантом розслідування американського Федерального бюро розслідувань. Журналісти дізнались про це з джерел в американському істеблішменті.

Раніше ЗМІ писали, що керівництво компанією Fire Point, яка стала ключовим постачальником дронів для Збройних сил України, здійснюють особи, які до початку повномасштабної війни не мали досвіду в цій сфері. У той же час у НАБУ припускають, що кінцевим бенефіціаром Fire Point може бути Тимур Міндіч, який є співвласником студії "Квартал 95" та близьким другом президента Зеленського.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП

