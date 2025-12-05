Серія ударів БПЛА по Харкову: Терехов підтвердив три вибухи

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Харкові ввечері 4 грудня зафіксували три удари ворожих дронів

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, перший вибух стався в Основ'янському районі, де попередньо підтверджено приліт ударного БПЛА.

Невдовзі Терехов повідомив про другий удар у тому ж районі.

Згодом міський голова підтвердив третій приліт ворожого безпілотника по Харкову.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, вночі 4 грудня росіяни атакували ударними безпілотниками населені пункти Харківщини. Виникли масштабні пожежі. Постраждала 62-річна жінка, яку з травмами голови та тіла госпіталізували до лікарні.