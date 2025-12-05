Відомий український актор розповів, скільки йому потрібно грошей для життя в Києві

Фото з відкритих джерел

Відомий актор Андрій Ісаєнко розповів, скільки його родина витрачає на життя в столиці. Він також зізнався, що замислився про бізнес

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами зірки фільму "Кіборги", він лише нещодавно повернувся до довоєнного рівня прибутків. Мінімально, каже Андрій Ісаєнко, його родині на місяць потрібно 1 500 доларів. Донька вчиться у школі на Березняках. Щоденні витрати на себе в актора становлять приблизно 500 гривень.

"Зараз мінімум 1500 дол., мінімум на всіх. Для комфортного життя у Києві, забезпечення дитині всіх гуртків і собі життя, то десь так", - каже актор.

Він також додав, що намагається формувати якусь фінансову подушку. Також замислився про інвестиції у власну справу. За словами актора, він хоче розвивати якийсь бізнес, щоб збільшити доходи.

