22:46  04 грудня
В Україні розробили "убивцю" ворожих дронів
18:16  04 грудня
Прокурорка з Харкова стала зіркою OnlyFans
18:03  04 грудня
На нову дорогу в Буковель витратять майже 7 млрд грн
UA | RU
UA | RU
05 грудня 2025, 01:50

Відомий український актор розповів, скільки йому потрібно грошей для життя в Києві

05 грудня 2025, 01:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Відомий актор Андрій Ісаєнко розповів, скільки його родина витрачає на життя в столиці. Він також зізнався, що замислився про бізнес

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами зірки фільму "Кіборги", він лише нещодавно повернувся до довоєнного рівня прибутків. Мінімально, каже Андрій Ісаєнко, його родині на місяць потрібно 1 500 доларів. Донька вчиться у школі на Березняках. Щоденні витрати на себе в актора становлять приблизно 500 гривень.

"Зараз мінімум 1500 дол., мінімум на всіх. Для комфортного життя у Києві, забезпечення дитині всіх гуртків і собі життя, то десь так", - каже актор.

Він також додав, що намагається формувати якусь фінансову подушку. Також замислився про інвестиції у власну справу. За словами актора, він хоче розвивати якийсь бізнес, щоб збільшити доходи.

Нагадаємо, раніше чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка. Це близько 30-35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5-1,7 мільйона гривень).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Побажав дружині успіхів: лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вперше публічно прокоментував розлучення
04 грудня 2025, 10:00
Продюсер Ігор Кондратюк зізнався, яка в нього пенсія
03 грудня 2025, 01:50
Дружина Олександра Усика попередила про шахраїв: використовують її ім'я в соцмережах
03 грудня 2025, 01:30
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
"Колись для мене було 50/50 шоком": акторка Ірина Сопонару зізналась про різницю менталітетів з чоловіком-британцем
05 грудня 2025, 00:50
Вартість борщового набору: якими будуть ціни в Україні до кінця року
04 грудня 2025, 23:50
Усик очолив щорічний рейтинг користувачів Google в Україні
04 грудня 2025, 23:09
В Україні розробили "убивцю" ворожих дронів
04 грудня 2025, 22:46
Ізраїль може депортувати тисячі українських біженців
04 грудня 2025, 22:32
Зеленський розповів, коли призначить нового голову Офісу президента
04 грудня 2025, 22:14
Уся міфологія нинішньої війни базується на уявленнях
04 грудня 2025, 21:52
Тисячі тікають з фронту: в окупантів проблеми із Запорізького фронту
04 грудня 2025, 21:10
Не врахували допомогу й завищили собівартість: прокуратура Вінниці повернула до бюджету 4,1 млн грн
04 грудня 2025, 21:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Всі блоги »